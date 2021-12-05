https://tr.sputniknews.com/20211205/dunya-musluman-alimler-birligi-escinselligin-kabul-edilmesi-yonundeki-baskilara-tepki-gosterdi-1051463829.html

Dünya Müslüman Alimler Birliği, 'eşcinselliğin kabul edilmesi yönündeki baskılara' tepki gösterdi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, 'eşcinselliğin kabul edilmesi yönündeki baskılara' tepki gösterdi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, "eşcinselliğin kabul edilmesi" yönündeki baskılara tepki gösterdi. Açıklamada, "Dünya Müslüman Alimler Birliği, insan fıtratına... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T18:33+0300

2021-12-05T18:33+0300

2021-12-05T18:33+0300

dünya

eşcinsellik

dünya müslüman alimler birliği

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Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından, Birliğin Başkanı Ahmed Raysuni ve Genel Sekreteri Ali Karadaği'nin imzasıyla yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "Dünya Müslüman Alimler Birliği, insan fıtratına ve neslin devamına engel teşkil eden eşcinselliğin, üç tek tanrılı din (İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik) tarafından yasaklandığına dikkati çekmektedir" ifadelerine yer verildi."Batı'nın eşcinselliğin kabul edilmesi, hoş karşılanması ve insan hakkı olarak tanınması yönündeki çabası ve baskısı giderek artmaktadır" uyarısı yapılan açıklamada, eşcinselliği kabul etmeyenlere yönelik "aşağılama ve karalama" kampanyası yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, İslam'da Kur'an ve sünnet uyarınca, tüm mezhep imamlarının ortak görüşüyle eşcinselliğin kesinlikle yasak olduğu ifade edildi.Eşcinselliğe karşı görüş bildirenlerin aşağılama ve karalamaya maruz kalmasının "Batı'nın ifade ve düşünce özgürlüğü açısından ciddi bir gerileme içinde olduğunu" gösterdiği kaydedilen açıklamada, bu durumun "Batı'nın tüm dünya üzerindeki tahakkümünü, zorbalığını ve vesayetini" gösterdiğine işaret edildi.

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eşcinsellik, dünya müslüman alimler birliği