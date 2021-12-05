Ekrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerini paylaştı.Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi. İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul’daki gerçek enflasyon."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerini paylaştı. İmamoğlu paylaşımında "İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul’daki gerçek enflasyon" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerini paylaştı.
Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi. İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul’daki gerçek enflasyon."
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi.