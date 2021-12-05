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https://tr.sputniknews.com/20211205/ekrem-imamoglu-iste-istanbuldaki-gercek-enflasyon-1051468229.html
Ekrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon
Ekrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerini paylaştı. İmamoğlu paylaşımında "İşte planlama ajansımızın... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T23:31+0300
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerini paylaştı.Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi. İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul’daki gerçek enflasyon."
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ekrem imamoğlu, tüik, enflasyon, twitter

Ekrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon

23:31 05.12.2021 (güncellendi: 23:40 05.12.2021)
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerini paylaştı. İmamoğlu paylaşımında "İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul’daki gerçek enflasyon" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerini paylaştı.
Ekrem İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi. İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul’daki gerçek enflasyon."
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