https://tr.sputniknews.com/20211205/endonezyada-semeru-yanardagindaki-patlamada-olu-sayisi-13e-cikti-1051456341.html

Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 13'e çıktı

Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 13'e çıktı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 13'e yükseldi. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T10:24+0300

2021-12-05T10:24+0300

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dünya

endonezya

ölüm

yanardağ patlaması

yanardağ

semeru yanardağı

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Straits Times'ın haberine göre, Lumajang bölgesinde, 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda dün meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Patlamadan bölgedeki 11 köy etkilendi.Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, patlama sonrası 13 kişinin hayatını kaybettiğini, söz konusu kişilerin yalnızca ikisinin kimliğinin belirlenebildiğini söyledi.Muhari ayrıca patlama nedeniyle 98 kişinin yaralandığını ve çoğunun yanık tedavisi gördüğünü ifade etti.Öte yandan duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğü ve 902 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.Patlama sonrası çalıştıkları madende mahsur kalan 10 işçinin de kurtarıldığı bildirildi.Lumajang Başkan Yardımcısı Indah Masdar dün, vücudunda ağır yanıklar oluşan bir kişinin hayatını kaybettiğini, 41 kişinin yaralandığını açıklamıştı.'Pasifik Ateş Çemberi' deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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semeru yanardağı

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endonezya, ölüm, yanardağ patlaması, yanardağ, semeru yanardağı