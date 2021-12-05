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https://tr.sputniknews.com/20211205/erdogan-istanbulun-yeniden-sahibini-bulmasi-lazim-bu-da-ak-partidir-1051457706.html
Erdoğan: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir
Erdoğan: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir" açıklamasında bulundu. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T12:22+0300
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politika
istanbul
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, katılımcılara cep telefonuyla hitap etti. Erdoğan'ın mesajı, Binali Yıldırım tarafından kürsüdeki mikrofondan dinletildi.Erdoğan, "2023 mücadelemiz, adeta partimizin kuruluşundaki o heyecan, o coşku neyse şu anda da aynı heyecanın bir göstergesi olmalı. Şu 19 yılda neler yaptıysak, yaptıklarımızı millete mal etmemiz gerekiyor. Hala neler yaptığımızı bilmeyenler var, teşkilat da dahil. İstanbul'un 2023, ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir" ifadelerini kullandı.
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istanbul, recep tayyip erdoğan, binali yıldırım

Erdoğan: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir

12:22 05.12.2021
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, katılımcılara cep telefonuyla hitap etti.
Erdoğan'ın mesajı, Binali Yıldırım tarafından kürsüdeki mikrofondan dinletildi.
Erdoğan, "2023 mücadelemiz, adeta partimizin kuruluşundaki o heyecan, o coşku neyse şu anda da aynı heyecanın bir göstergesi olmalı. Şu 19 yılda neler yaptıysak, yaptıklarımızı millete mal etmemiz gerekiyor. Hala neler yaptığımızı bilmeyenler var, teşkilat da dahil. İstanbul'un 2023, ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir" ifadelerini kullandı.
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