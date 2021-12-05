https://tr.sputniknews.com/20211205/erdogan-istanbulun-yeniden-sahibini-bulmasi-lazim-bu-da-ak-partidir-1051457706.html

Erdoğan: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir

Erdoğan: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir" açıklamasında bulundu. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T12:22+0300

2021-12-05T12:22+0300

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politika

istanbul

recep tayyip erdoğan

binali yıldırım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, katılımcılara cep telefonuyla hitap etti. Erdoğan'ın mesajı, Binali Yıldırım tarafından kürsüdeki mikrofondan dinletildi.Erdoğan, "2023 mücadelemiz, adeta partimizin kuruluşundaki o heyecan, o coşku neyse şu anda da aynı heyecanın bir göstergesi olmalı. Şu 19 yılda neler yaptıysak, yaptıklarımızı millete mal etmemiz gerekiyor. Hala neler yaptığımızı bilmeyenler var, teşkilat da dahil. İstanbul'un 2023, ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım, bu da AK Parti'dir" ifadelerini kullandı.

istanbul

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istanbul, recep tayyip erdoğan, binali yıldırım