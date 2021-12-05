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https://tr.sputniknews.com/20211205/erdogan-turkiye-kadinlarimiza-secme-ve-secilme-hakkini-bircok-avrupa-ulkesinden-once-vermistir-1051458014.html
Erdoğan: Türkiye, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir
Erdoğan: Türkiye, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir
Erdoğan "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir" ifadelerini kullandı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T12:37+0300
2021-12-05T13:15+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
mustafa kemal atatürk
kadın
kadınlara seçme ve seçilme hakkı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir. Kadınlarımızın bu imkana Avrupa'daki hemcinslerin çok daha evvel kavuşması milletimizin kadınlara bakışını yansıtan önemli bir göstergedir" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı yayınladığı video mesajda "Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz. Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır. Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler. Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engellediler." diye konuştu. Erdoğan "İnşallah önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.
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recep tayyip erdoğan, mustafa kemal atatürk, kadın, kadınlara seçme ve seçilme hakkı

Erdoğan: Türkiye, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir

12:37 05.12.2021 (güncellendi: 13:15 05.12.2021)
© İletişim BaşkanlığıErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© İletişim Başkanlığı
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Erdoğan "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü dolayısıyla video mesaj yayınladı.
Erdoğan "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir. Kadınlarımızın bu imkana Avrupa'daki hemcinslerin çok daha evvel kavuşması milletimizin kadınlara bakışını yansıtan önemli bir göstergedir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı yayınladığı video mesajda "Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz. Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır. Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler. Kılık kıyafetine göre kadınlarımızı ayıranlar, seçilme hakkı başta olmak üzere kadınlarımızın anayasal haklarını kullanmalarını engellediler." diye konuştu.
Erdoğan "İnşallah önümüzdeki dönemde başta kadına yönelik şiddet olmak üzere kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.
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