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Eşinin kazara vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı
Eşinin kazara vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde eşinin kazara av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T17:55+0300
2021-12-05T17:55+0300
türkiye
ankara
çubuk
hamile kadın
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İddiaya göre, Meşeli Mahallesi'ndeki evinin oturma odasında av tüfeğini temizledikten sonra yerine koymak isteyen M.E, silahın kazara ateş alması sonucu eşi K.E'yi (26) kasığından vurdu.Yaralanan 1 çocuk annesi ve 4 aylık hamile kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen K.E, buradaki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.M.E'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ankara, çubuk, hamile kadın

Eşinin kazara vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı

17:55 05.12.2021
© AA / Hüseyin YiğinerAnkara'nın Çubuk ilçesinde eşinin kazara av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde eşinin kazara av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© AA / Hüseyin Yiğiner
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde eşinin kazara av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı.
İddiaya göre, Meşeli Mahallesi'ndeki evinin oturma odasında av tüfeğini temizledikten sonra yerine koymak isteyen M.E, silahın kazara ateş alması sonucu eşi K.E'yi (26) kasığından vurdu.
Yaralanan 1 çocuk annesi ve 4 aylık hamile kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen K.E, buradaki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
M.E'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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