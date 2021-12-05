Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211205/esinin-kazara-vurdugu-iddia-edilen-hamile-kadin-yaralandi-1051463120.html
Eşinin kazara vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı
Eşinin kazara vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde eşinin kazara av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T17:55+0300
2021-12-05T17:55+0300
2021-12-05T17:55+0300
türkiye
ankara
çubuk
hamile kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051462971_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_68365c5d088f35823a24286d0ffc27cb.jpg
İddiaya göre, Meşeli Mahallesi'ndeki evinin oturma odasında av tüfeğini temizledikten sonra yerine koymak isteyen M.E, silahın kazara ateş alması sonucu eşi K.E'yi (26) kasığından vurdu.Yaralanan 1 çocuk annesi ve 4 aylık hamile kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen K.E, buradaki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.M.E'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
ankara
çubuk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051462971_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f58feeaad83c449896249824a0a551db.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, çubuk, hamile kadın
Eşinin kazara vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde eşinin kazara av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı.
İddiaya göre, Meşeli Mahallesi'ndeki evinin oturma odasında av tüfeğini temizledikten sonra yerine koymak isteyen M.E, silahın kazara ateş alması sonucu eşi K.E'yi (26) kasığından vurdu.
Yaralanan 1 çocuk annesi ve 4 aylık hamile kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen K.E, buradaki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
M.E'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.