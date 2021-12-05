https://tr.sputniknews.com/20211205/esinin-kazara-vurdugu-iddia-edilen-hamile-kadin-yaralandi-1051463120.html

Eşinin kazara vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı

Eşinin kazara vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde eşinin kazara av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T17:55+0300

2021-12-05T17:55+0300

2021-12-05T17:55+0300

türkiye

ankara

çubuk

hamile kadın

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İddiaya göre, Meşeli Mahallesi'ndeki evinin oturma odasında av tüfeğini temizledikten sonra yerine koymak isteyen M.E, silahın kazara ateş alması sonucu eşi K.E'yi (26) kasığından vurdu.Yaralanan 1 çocuk annesi ve 4 aylık hamile kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen K.E, buradaki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.M.E'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, çubuk, hamile kadın