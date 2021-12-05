Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211205/eski-ak-parti-milletvekilinin-oglu-koronavirus-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1051468442.html
Eski AK Parti milletvekilinin oğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Eski AK Parti milletvekilinin oğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Denizli AK Parti eski Milletvekili Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici Ankara'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T23:54+0300
2021-12-05T23:57+0300
koronavirüs
koronavirüs
ak parti
milletvekili
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051468417_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a78f82402b0efb2dc5bdfb81e4ec8bde.jpg
Bir dönem AK Parti Milletvekili olan Uzman Doktor Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici, yakalandığı koranavirüs nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Denizli Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik görevi yapan ve uzun süredir tedavi gören 32 yaşındaki Ahmet Rıza Ekici, sağlık durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda uzun süre tedavisine devam edilmesine rağmen durumunun daha da kötüye gitmesi sonucu Ekici, bugün hayatını kaybetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051468417_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_50d065b904a5aaecfa5f65a934821f7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, ak parti, milletvekili

Eski AK Parti milletvekilinin oğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

23:54 05.12.2021 (güncellendi: 23:57 05.12.2021)
© İHAAhmet Rıza Ekici
Ahmet Rıza Ekici - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© İHA
Abone ol
Denizli AK Parti eski Milletvekili Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici Ankara'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bir dönem AK Parti Milletvekili olan Uzman Doktor Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici, yakalandığı koranavirüs nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Denizli Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik görevi yapan ve uzun süredir tedavi gören 32 yaşındaki Ahmet Rıza Ekici, sağlık durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine alındı.
Yoğun bakımda uzun süre tedavisine devam edilmesine rağmen durumunun daha da kötüye gitmesi sonucu Ekici, bugün hayatını kaybetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:09Amcasının oğlunu tabanca ile vurup, evini ateşe verdi
00:08F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sini Hamilton kazandı
DünEski AK Parti milletvekilinin oğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
DünEkrem İmamoğlu: İşte İstanbul'daki gerçek enflasyon
DünBakan Soylu: Bu ülkenin üzerinde şimdi tek bir vesayet kaldı, ekonomik vesayet
Dünİstanbul'daki fırtınada üzerine düşen çatıdan sıyrık almadan kurtuldu
DünOyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme: 'Birisi mimik yapıyor sandım arkamda'
DünDavis Kupası'nda şampiyon Rusya: Hırvatistan'ı 2-0 yenen Rus ekip, 3. kez adını zirveye yazdırdı
DünCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' düzenlenecek
DünUludağ'da zirve yürüyüşüne çıkan 3 kişi mahsur kaldı
DünBakan Akar: Katar ve Türkiye, kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki ülkedir
DünFenerbahçe hem 3 puan hem de moral kazandı
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız
Dünİstanbul’un birçok noktasında ‘yoğun koku’ alarmı: İGDAŞ, 'doğalgaz kaynaklı değil' açıklaması yaptı
DünBelçika’daki koronavirüs protestolarında polis, göstericilere müdahale etti
DünTürkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçilen Sağkan: Eleştiriye açık bir TBB göreceksiniz
DünPutin: Rusya koronavirüse karşı aşılamada zorlama değil ikna yolundan ilerlemeye çalışıyor
DünTürkiye'de son 24 saatte 19 bin 357 yeni vaka: 185 kişi yaşamını yitirdi
DünNijer’de G5 Sahel Gücü karargahına saldırı: 108 ölü
DünProf. Dr. Ortaş: Türkiye, tüm dünyada toprak rezervleri azalan 20 ülkeden biri olarak biliniyor