Eski AK Parti milletvekilinin oğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bir dönem AK Parti Milletvekili olan Uzman Doktor Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici, yakalandığı koranavirüs nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Denizli Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik görevi yapan ve uzun süredir tedavi gören 32 yaşındaki Ahmet Rıza Ekici, sağlık durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda uzun süre tedavisine devam edilmesine rağmen durumunun daha da kötüye gitmesi sonucu Ekici, bugün hayatını kaybetti.
Denizli AK Parti eski Milletvekili Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici Ankara'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bir dönem AK Parti Milletvekili olan Uzman Doktor Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici, yakalandığı koranavirüs nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Denizli Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik görevi yapan ve uzun süredir tedavi gören 32 yaşındaki Ahmet Rıza Ekici, sağlık durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine alındı.
Yoğun bakımda uzun süre tedavisine devam edilmesine rağmen durumunun daha da kötüye gitmesi sonucu Ekici, bugün hayatını kaybetti.