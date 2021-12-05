Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211205/fenerbahce-2010-11-sampiyonu-fenerbahcedir-1051454653.html
Fenerbahçe: 2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe’dir
Fenerbahçe: 2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe’dir
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabından "Bir kez daha hatırlatıyoruz" diyerek "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir" ifadesini paylaştı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T04:28+0300
2021-12-05T04:28+0300
2021-12-05T04:28+0300
spor
fenerbahçe
şampiyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048004859_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c036f79ed4f68936c3bebd57390f52b7.jpg
Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048004859_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a84d682ce5350b97b810db8c55e2a6aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, şampiyon
Fenerbahçe: 2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe’dir
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabından "Bir kez daha hatırlatıyoruz" diyerek "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir" ifadesini paylaştı.
Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği ‘herkesin anlayacağı şekilde’ bir kez daha hatırlatıyoruz: “2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe’dir!”