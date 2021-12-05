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Fenerbahçe: 2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe’dir
Fenerbahçe: 2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe’dir
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabından "Bir kez daha hatırlatıyoruz" diyerek "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir" ifadesini paylaştı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T04:28+0300
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spor
fenerbahçe
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Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
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fenerbahçe, şampiyon

Fenerbahçe: 2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe’dir

04:28 05.12.2021
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© AA
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Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabından "Bir kez daha hatırlatıyoruz" diyerek "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir" ifadesini paylaştı.
Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği ‘herkesin anlayacağı şekilde’ bir kez daha hatırlatıyoruz: “2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe’dir!”
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