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Fenerbahçe hem 3 puan hem de moral kazandı
Fenerbahçe hem 3 puan hem de moral kazandı
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T21:45+0300
2021-12-05T21:45+0300
spor
çaykur rizespor
fenerbahçe
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Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takıma 3 puanı kazandıran golleri 13. dakikada Mergim Berisha ile 70, 79 ve 90. dakikada Serdar Dursun kaydetti.Bu sonuçla ligde 8. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 27'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Süper Lig'de 11. mağlubiyetini yaşayan Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı.Serdar Dursun 28 dakikada hat-trick yaptıSarı-lacivertli takımın milli oyuncusu Serdar Dursun, oyuna girdikten sonra 3 gol atmayı başardı.Maçın 62. dakikasında Berisha'nın yerine oyuna dahil olan Serdar, 8 dakika sonra ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. Milli oyuncu, 79. dakikada yine sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının ise 3. golüne imza attı.Serdar Dursun, 90. dakikada bir kez daha ağları sarstı ve sonradan oyuna girdiği karşılaşmada hat-trick yaptı. Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.Öte yandan Serdar Dursun, Roberto Soldado'nun ardından sarı-lacivertli formayla ligde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İspanyol futbolcu, 2017 Kasım'da Sivasspor ile yapılan müsabakada 3 kez fileleri sarsmıştı.Berisha, 3. kez ağları havalandırdıFenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha, bu sezon tüm kulvarlarda 3. golünü kaydetti.Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 14. maçına çıkan Alman futbolcu, 3. kez gol sevinci yaşadı.Berisha, ligde Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp müsabakalarında fileleri havalandırmıştı.Bu sezon 4. kez gol yemediFenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda 4. kez rakip takımların gol atmasına izin vermedi.Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'u 1-0, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay'ı 2-0 mağlup ettiği maçlarda da kalesini korumayı başarmıştı.Fenerbahçe, ayrıca bu sezon ligde ilk kez bir mücadelede 4 gol kaydetti.Rossi'nin golü VAR'a takıldıFenerbahçe'nin Diego Rossi ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.Karşılaşmanın 71. dakikasında Luiz Gustavo'nun pasıyla arka direkte topla buluşan Rossi, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'dan yapılan incelemede Rossi'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve maçın hakemi Zorbay Küçük, golü geçersiz saydı.
https://tr.sputniknews.com/20211205/fenerbahce-2010-11-sampiyonu-fenerbahcedir-1051454653.html
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çaykur rizespor, fenerbahçe

Fenerbahçe hem 3 puan hem de moral kazandı

21:45 05.12.2021
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.
Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takıma 3 puanı kazandıran golleri 13. dakikada Mergim Berisha ile 70, 79 ve 90. dakikada Serdar Dursun kaydetti.
Bu sonuçla ligde 8. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 27'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Süper Lig'de 11. mağlubiyetini yaşayan Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı.

Serdar Dursun 28 dakikada hat-trick yaptı

Sarı-lacivertli takımın milli oyuncusu Serdar Dursun, oyuna girdikten sonra 3 gol atmayı başardı.
Maçın 62. dakikasında Berisha'nın yerine oyuna dahil olan Serdar, 8 dakika sonra ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. Milli oyuncu, 79. dakikada yine sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının ise 3. golüne imza attı.
Serdar Dursun, 90. dakikada bir kez daha ağları sarstı ve sonradan oyuna girdiği karşılaşmada hat-trick yaptı. Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.
Öte yandan Serdar Dursun, Roberto Soldado'nun ardından sarı-lacivertli formayla ligde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İspanyol futbolcu, 2017 Kasım'da Sivasspor ile yapılan müsabakada 3 kez fileleri sarsmıştı.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
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04:28

Berisha, 3. kez ağları havalandırdı

Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha, bu sezon tüm kulvarlarda 3. golünü kaydetti.
Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 14. maçına çıkan Alman futbolcu, 3. kez gol sevinci yaşadı.
Berisha, ligde Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp müsabakalarında fileleri havalandırmıştı.

Bu sezon 4. kez gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda 4. kez rakip takımların gol atmasına izin vermedi.
Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'u 1-0, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay'ı 2-0 mağlup ettiği maçlarda da kalesini korumayı başarmıştı.
Fenerbahçe, ayrıca bu sezon ligde ilk kez bir mücadelede 4 gol kaydetti.

Rossi'nin golü VAR'a takıldı

Fenerbahçe'nin Diego Rossi ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Karşılaşmanın 71. dakikasında Luiz Gustavo'nun pasıyla arka direkte topla buluşan Rossi, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'dan yapılan incelemede Rossi'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve maçın hakemi Zorbay Küçük, golü geçersiz saydı.
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