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https://tr.sputniknews.com/20211205/fransada-koronavirus-sonrasi-gozde-meslek-cenaze-danismanligi-1051453861.html
Fransa'da koronavirüs sonrası gözde meslek: Cenaze danışmanlığı
Fransa'da koronavirüs sonrası gözde meslek: Cenaze danışmanlığı
Fransa'da yeni bir meslek öğrenmek isteyenler iş garantisi olduğunu düşündükleri cenaze organizasyon şirketlerine akın ediyor. Özellikle Kovid-19'dan sonra iş... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T01:58+0300
2021-12-05T01:58+0300
yaşam
fransa
cenaze
cenaze töreni
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Bir cenazeyi organize etmek yorucu bir iş. Hem ölüye karşı getirilen son görevi iyi yapmanın sorumluluğu hem de katılanların yas tutmasına uygun bir ortam oluşturmak gerekiyor. Haber Global'in aktardığına göre, Fransız Aurore Merchin’in üvey babasının cenazesi tam bir felaketti. Organizasyon o kadar kötüydü ki Merchin en son elinde üvey babasının yakılan külleri ile günü noktaladı. Çünkü küllerin konulacağı vazonun kapağı iyi oturtulmamıştı.Bir gazeteci olan Merchin vefattan iki yıl sonra evde televizyon izlerken Kovid-19 cenazelerinin hastanelerden çıktığı ana odaklandı ve ne kadar çok tabut olduğunu düşündü. Salgının ilk başlarında koronavirüs cenazelerinin nasıl gömüleceği konusunda hiçbir talimatname yoktu. Aurore Merchin, “Antropolojik olarak bir kırılma noktasında olduğumuzu düşündüm. Bütün toplum yas tutmayı travmatik bir biçimde deneyimliyordu” diyor.Eğitim aldı, sınavları geçti42 yaşındaki kadın bu cenazeleri izlerken bir kariyer değişikliği yapmanın vakti geldiğine karar verdi. Ulusal Cenaze Okulu’nda bir ay eğitim aldıktan sonra yazılı ve sözlü sınavları geçti ve cenaze organize etmeye ehil oldu.Cenazelerin gömülme koşullarını farklı ülkelerde de inceledi. Geçen yaz İtalya ve Tunus’taki göçmen mezarlıklarını gezdi. Mezarlıklar şehri başkent Paris’teki mezarların hikayelerini araştırdı. Aurore, “Cenaze ritüelleri tarih öncesi zamanlardan beri var. İnsanlığımız bir parçası” diyor.Eylül ayında bir ay boyunca bir cenaze şirketinde staj yaptığını söyleyen Merchin, “Eskiden ‘gazeteciyim’ dediğimde insanlar işe yaramaz biriymişim gibi bakıyorlardı, şimdi cenaze işindeyim deyince ‘harika’ diyorlar” değerlendirmesinde bulunuyor.İş başvuruları yağıyorCenaze işine atılmak isteyenlere sertifika veren programın direktörü Florence Fresse 2021 yılının ilk yarısında kursa katılma başvurularının yüzde 20 arttığını söyledi. Fransa’nın en büyük cenaze organizasyonu şirketlerinden Omnium’un direktörü Didier Kahlouche 2021’in ilk sekiz ayında sektörün 36 bin iş başvurusu aldığını normalde bu dönemler için başvuru sayısının 16 bin dolayında olması gerektiğini ifade ediyordu.Sadece cenaze şirketleri için değil salgının başı din adamları ve cenaze işçileri için de oldukça ilginç bir dönemdi. Haham Rabbi Delphine Horvilleur, “Hayatımda ilk kez oturma odasından cenaze duası okudum” diyor.Cenaze okulunda öğretilen en önemli şeylerden biri personelin giyim ve kuşamı. Amerikan filmlerinden bilirsiniz, Hıristiyan toplumlarda bazen tabut açık olur ve belirli bir süre mevta sergilenir. İşte cenaze ortamında işleri organize eden kişilerin giyim kuşamlarının ortamın matem havasına uygun olması gerekiyor. Bu sebepten siyah ağırlıklı kıyafetler, kıyafet iğneleri ve abartılı olmayan takılar çok önemli.Yeni meslek gözüyle bakıyorlarKursa katılan insanlar arasında 50 yaşındaki bir havayolu terminal işçisi de var, 40’lı yaşlardaki bir taksi şoförü de. Şu sıralar bazı insanlar Fransa’da cenaze işçiliğini bir altın bilezik olarak görüyor.Kursta öğrenilen her kural sahada doğru şekilde tatbik edilmiyor. Örneğin çoğu cenaze çalışanı seremoni zamanında cep telefonlarıma bakabiliyor veya uygunsuz anlarda telefonları çalabiliyor.Fransa demografisi gittikçe yaşlanıyor. Bu sebepten ötürü cenaze işlerinin de önümüzdeki yıllarda daha büyümesi bekleniyor. Önceki Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde devlet bakanlığı yapan Michele Delaunay, Ocak 2020’de koronavirüs öncesi yaptığı bir tahminde yılda 800 bin ölünün olacağını ifade etmişti. Kovid hariç bu günde yaklaşık 2 bin ölü demek.1800 euro maaşCenaze danışmanları ayda 1800 euro (27 bin 905 TL) gibi Fransa koşullarında çok da iyi olmayan bir para alsalar da kurslardan mezun olan insanlar işlerini garanti görüyor.2006-2016 yılları arasında Fransa’da cenaze organizasyon şirketleri yüzde 25 büyümüş. Yılda yarattıkları ekonomi 2.5 milyar euroya dayanırken cenaze başı masraf 2.500 euro ile 4.500 euro arasında değişiyor.
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fransa, cenaze, cenaze töreni, iş

Fransa'da koronavirüs sonrası gözde meslek: Cenaze danışmanlığı

01:58 05.12.2021
© AFP 2021 / JOE RAEDLEABD- Mezarlık
ABD- Mezarlık - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© AFP 2021 / JOE RAEDLE
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Fransa'da yeni bir meslek öğrenmek isteyenler iş garantisi olduğunu düşündükleri cenaze organizasyon şirketlerine akın ediyor. Özellikle Kovid-19'dan sonra iş başvurularında büyük bir artış yaşanmış. Fransızlar maaşı düşük bulsalar da işlerinin garanti olduğundan eminler.
Bir cenazeyi organize etmek yorucu bir iş. Hem ölüye karşı getirilen son görevi iyi yapmanın sorumluluğu hem de katılanların yas tutmasına uygun bir ortam oluşturmak gerekiyor. Haber Global'in aktardığına göre, Fransız Aurore Merchin’in üvey babasının cenazesi tam bir felaketti. Organizasyon o kadar kötüydü ki Merchin en son elinde üvey babasının yakılan külleri ile günü noktaladı. Çünkü küllerin konulacağı vazonun kapağı iyi oturtulmamıştı.
Bir gazeteci olan Merchin vefattan iki yıl sonra evde televizyon izlerken Kovid-19 cenazelerinin hastanelerden çıktığı ana odaklandı ve ne kadar çok tabut olduğunu düşündü. Salgının ilk başlarında koronavirüs cenazelerinin nasıl gömüleceği konusunda hiçbir talimatname yoktu. Aurore Merchin, “Antropolojik olarak bir kırılma noktasında olduğumuzu düşündüm. Bütün toplum yas tutmayı travmatik bir biçimde deneyimliyordu” diyor.

Eğitim aldı, sınavları geçti

42 yaşındaki kadın bu cenazeleri izlerken bir kariyer değişikliği yapmanın vakti geldiğine karar verdi. Ulusal Cenaze Okulu’nda bir ay eğitim aldıktan sonra yazılı ve sözlü sınavları geçti ve cenaze organize etmeye ehil oldu.
Cenazelerin gömülme koşullarını farklı ülkelerde de inceledi. Geçen yaz İtalya ve Tunus’taki göçmen mezarlıklarını gezdi. Mezarlıklar şehri başkent Paris’teki mezarların hikayelerini araştırdı. Aurore, “Cenaze ritüelleri tarih öncesi zamanlardan beri var. İnsanlığımız bir parçası” diyor.
Eylül ayında bir ay boyunca bir cenaze şirketinde staj yaptığını söyleyen Merchin, “Eskiden ‘gazeteciyim’ dediğimde insanlar işe yaramaz biriymişim gibi bakıyorlardı, şimdi cenaze işindeyim deyince ‘harika’ diyorlar” değerlendirmesinde bulunuyor.

İş başvuruları yağıyor

Cenaze işine atılmak isteyenlere sertifika veren programın direktörü Florence Fresse 2021 yılının ilk yarısında kursa katılma başvurularının yüzde 20 arttığını söyledi. Fransa’nın en büyük cenaze organizasyonu şirketlerinden Omnium’un direktörü Didier Kahlouche 2021’in ilk sekiz ayında sektörün 36 bin iş başvurusu aldığını normalde bu dönemler için başvuru sayısının 16 bin dolayında olması gerektiğini ifade ediyordu.
Sadece cenaze şirketleri için değil salgının başı din adamları ve cenaze işçileri için de oldukça ilginç bir dönemdi. Haham Rabbi Delphine Horvilleur, “Hayatımda ilk kez oturma odasından cenaze duası okudum” diyor.
Cenaze okulunda öğretilen en önemli şeylerden biri personelin giyim ve kuşamı. Amerikan filmlerinden bilirsiniz, Hıristiyan toplumlarda bazen tabut açık olur ve belirli bir süre mevta sergilenir. İşte cenaze ortamında işleri organize eden kişilerin giyim kuşamlarının ortamın matem havasına uygun olması gerekiyor. Bu sebepten siyah ağırlıklı kıyafetler, kıyafet iğneleri ve abartılı olmayan takılar çok önemli.

Yeni meslek gözüyle bakıyorlar

Kursa katılan insanlar arasında 50 yaşındaki bir havayolu terminal işçisi de var, 40’lı yaşlardaki bir taksi şoförü de. Şu sıralar bazı insanlar Fransa’da cenaze işçiliğini bir altın bilezik olarak görüyor.
Kursta öğrenilen her kural sahada doğru şekilde tatbik edilmiyor. Örneğin çoğu cenaze çalışanı seremoni zamanında cep telefonlarıma bakabiliyor veya uygunsuz anlarda telefonları çalabiliyor.
Fransa demografisi gittikçe yaşlanıyor. Bu sebepten ötürü cenaze işlerinin de önümüzdeki yıllarda daha büyümesi bekleniyor. Önceki Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde devlet bakanlığı yapan Michele Delaunay, Ocak 2020’de koronavirüs öncesi yaptığı bir tahminde yılda 800 bin ölünün olacağını ifade etmişti. Kovid hariç bu günde yaklaşık 2 bin ölü demek.

1800 euro maaş

Cenaze danışmanları ayda 1800 euro (27 bin 905 TL) gibi Fransa koşullarında çok da iyi olmayan bir para alsalar da kurslardan mezun olan insanlar işlerini garanti görüyor.
2006-2016 yılları arasında Fransa’da cenaze organizasyon şirketleri yüzde 25 büyümüş. Yılda yarattıkları ekonomi 2.5 milyar euroya dayanırken cenaze başı masraf 2.500 euro ile 4.500 euro arasında değişiyor.
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