https://tr.sputniknews.com/20211205/gokceada-feribot-hattinda-firtina-nedeniyle-yarinki-seferler-iptal-edildi-1051462534.html

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarınki seferler iptal edildi

Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarınki seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada hattındaki... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T17:31+0300

2021-12-05T17:31+0300

2021-12-05T17:31+0300

türkiye

çanakkale

fırtına

feribot

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Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği bildirildi.Açıklamada, boğaz hattındaki seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.Geyikli ile Bozcaada arasında yarınki seferlerin de aynı nedenle yapılamayacağı daha önce duyurulmuştu.​​​​​​​

türkiye

çanakkale

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çanakkale, fırtına, feribot