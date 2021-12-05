https://tr.sputniknews.com/20211205/ilber-ortaylidan-dw-turkceye-cerkes-tepkisi-1051462996.html

İlber Ortaylı'dan DW Türkçe’ye ‘Çerkes’ tepkisi

İlber Ortaylı'dan DW Türkçe’ye ‘Çerkes’ tepkisi

Alman resmi medya kuruluşu DW Türkçe’nin Çerkeslerle ilgili yayımladığı, asimilasyon iddialarına yer veren belgeselindeki ifadelere tarihçi İlber Ortaylı da... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T17:54+0300

2021-12-05T17:54+0300

2021-12-05T17:54+0300

türkiye

ilber ortaylı

çerkes

dw türkçe

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Türkiye'de de yayın yapan Alman medya kuruluşu Deutsche Welle’nin yayınladığı ‘Türkiye’de yaşayan Çerkesler’ haberine tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı tepki gösterdi. Hürriyet’teki ‘Çerkeslerimiz’ başlıklı yazısına "Almanya son zamanlarda Türkiye’deki azınlıklarla veya potansiyel azınlık gruplarla çok fazla ilgilenmeye başladı" diyen Ortaylı, "Bu, 3-5 senelik bir mesele değil. Etnik meseleler Alman akademik çevrelerini de çok ilgilendiriyor ve bazı programların uygulandığı hissediliyor. Ne var ki ilmi donanımları ne derecededir, doğrusu bu tartışılır" ifadelerini kullandı.Ortaylı yazısında şu şekilde devam etti:"İkinci Cihan Harbi’nde Yahudi, Çingene (Roman gibi), hatta Slavların kamplarda imha edilmesi gibi korkunç olayların, savaşta yenilen Almanya’ya, işgal güçleri tarafından ısrarla gençliğe öğretilmesinin mecburi tutulması yeni bir nesil yarattı. Doğan ulusal suçluluk duygusunu yaymak ve paylaşmak istiyorlar, bu çok açık bir gayrettir. Gülünç iddialar ve çalışmalar ileri sürülüyor. (Mesela Stefan Ihrig’in “Atatürk in the Nazi Imagination” kitabında olduğu gibi.)Türkiye Çerkezlerinin imparatorluğa ve halifeye, II. Meşrutiyet’te İttihatçılık ve Osmanlı Türkçülük ideolojisine, Cumhuriyet’te de devletin ilkelerine bağlı kaldıklarına vurgu yapan Ortaylı, "Hiç şüphesiz bütün toplumlar gibi onların içinde de soldan sağa bir yelpazeye rastlanır fakat Çerkesliklerinden sıkılanını, bunu gizleyenini Allah’a şükür hiç görmedim. Bu sağlıklı bir duygudur."Diğer yandan İlber Ortaylı, Çerkes dillerinin öğrenilmesindeki zorluklara da ayrı bir parantez açtı. Ortaylı sözlerini şöyle sürdürdü;

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ilber ortaylı, çerkes, dw türkçe