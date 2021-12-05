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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287.40, Ankara'da 202.88, İzmir'de 70.65 oldu.20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.
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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

16:20 05.12.2021 (güncellendi: 16:36 05.12.2021)
© Fotoğraf : Twitter/@drfahrettinkocaSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© Fotoğraf : Twitter/@drfahrettinkoca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287.40, Ankara'da 202.88, İzmir'de 70.65 oldu.
20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.
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