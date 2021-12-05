https://tr.sputniknews.com/20211205/illere-gore-haftalik-kovid-19-vaka-sayilari-aciklandi-1051461653.html

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T16:20+0300

2021-12-05T16:20+0300

2021-12-05T16:36+0300

koronavirüs

türkiye

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Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287.40, Ankara'da 202.88, İzmir'de 70.65 oldu.20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.

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2021

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türkiye