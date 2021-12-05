Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211205/illere-gore-haftalik-kovid-19-vaka-sayilari-aciklandi-1051461653.html
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T16:20+0300
2021-12-05T16:20+0300
2021-12-05T16:36+0300
koronavirüs
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051461833_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_d4d1300fcc8ae0c093fa313baab8b916.jpg
Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287.40, Ankara'da 202.88, İzmir'de 70.65 oldu.20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051461833_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_0661a0d1f8d8374bb34f5070a10103e6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı 16:20 05.12.2021 (güncellendi: 16:36 05.12.2021)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287.40, Ankara'da 202.88, İzmir'de 70.65 oldu.
20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.