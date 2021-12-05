https://tr.sputniknews.com/20211205/iskenderun-korfezinde-dinamit-yuklu-konteyner-denize-dustu-gemiler-uzaklastirildi-uyari-yapildi-1051454207.html

İskenderun Körfezi'nde dinamit yüklü konteyner denize düştü: Gemiler uzaklaştırıldı, uyarı yapıldı

İskenderun Körfezi'nde dinamit yüklü konteyner denize düştü: Gemiler uzaklaştırıldı, uyarı yapıldı

İskenderun Körfezi'nde bir gemiden dinamit yüklü konteyner denize düştü. Kıyı emniyeti tarafından bölgedeki gemilere uyarı yapıldı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T02:51+0300

2021-12-05T02:51+0300

2021-12-05T02:55+0300

türkiye

dinamit

iskenderun körfezi

yük gemisi

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İskenderun Körfezi'nde tehlikeli madde taşıyan ve konteyner gemilerinin demir sahası güzergahı olan kıyıya 1 deniz mili mesafedeki bölgeden geçiş yapmakta olan bir gemiden denize, içerisinde dinamit yükü olan konteyner düştü. Kıyı emniyeti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:“36 33 K- 035 50,70 D mevkiinde denize patlayıcı madde (dinamit) yüklü konteyner düşmüştür. Söz konusu bölgenin 1 mil yarıçapındaki sahadan emniyet açısından neta olması halinde, kanal 16 üzerinden Türk radyo ile irtibat kurulması istenmektedir. Denizcilere duyurulur."Açıklamanın ardından İskenderun Körfezi'nde belirtilen bölgedeki gemiler uzaklaşırken Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığından bir ekip, tedbir amaçlı bölgede beklemeye başladı.

türkiye

iskenderun körfezi

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dinamit, iskenderun körfezi, yük gemisi