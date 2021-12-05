https://tr.sputniknews.com/20211205/israil-basbakani-dogu-kuduste-bir-filistinliyi-olduren-polisi-tam-olarak-destekledigini-soyledi-1051453226.html
İsrail Başbakanı, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi 'tam olarak desteklediğini' söyledi
İsrail Başbakanı, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi 'tam olarak desteklediğini' söyledi
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi "tam olarak desteklediğini" ifade etti. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T00:14+0300
2021-12-05T00:14+0300
2021-12-05T00:30+0300
dünya
israil
filistin
naftali bennett
doğu kudüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044724694_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_0b145b54c7e28adba084d6f03a4d0808.jpg
İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev ile yaptığı görüşmede, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı yakınlarında Muhammed Selime adlı Filistinli gencin İsrail polisi tarafından "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla öldürülmesini değerlendirdi.Açıklamaya göre, Bennett, İsrail polisinin bir Filistinliyi öldürmesini "tam olarak desteklediğini" belirterek, "Bu, muvazzaflarımızın davranmasını beklediğimiz durum ve bu şekilde hareket ettiler." dedi.Filistin Cumhurbaşkanlığı: Muhammed Selime'nin öldürülmesi belgelenmiş savaş suçudurFilistin Cumhurbaşkanlığı, İsrail polisinin Filistinli genci öldürmesini kınadı. Filistin resmi haber ajansı Wafa'ya göre, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Yaralıyken öldürülen Muhammed Selime'nin (25) öldürülmesi belgelenmiş bir savaş suçudur" ifadeleri kullanıldı.İşgal güçlerinin işlediği suçların derhal durdurulması gerektiği belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, Filistin halkının himaye edilmesi, işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması için çaba sarf etme çağrısı yapıldı. Açıklamada, olayın devam eden günlük öldürme dizisinin bir parçası olduğuna dikkat çekilerek, sürdürülen bu suça sessiz kalmanın mümkün olmadığı kaydedildi.Filistin Başbakanı: İşgal güçlerinin katil askerleri suçlarını artık canlı yayınlarda işliyorFilistin Başbakanı Muhammed İştiyye de yaptığı açıklamada, "İşgal güçlerinin katil askerleri suçlarını artık canlı yayınlarda işliyor." ifadeleriyle, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) işgal güçlerinin dosyasına bu suçu eklemeleri çağrısı yaptı.Sosyal medyada, olayın yaşandığı Şam Kapısı yakınlarında İsrail polisinin "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla yerde yaralı yatan bir gence yakın mesafeden silahla ateş ettiğine ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, polisin, Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunan bir kişiyi etkisiz hale getirdiği ve olayda bir İsrail vatandaşının hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik güçleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerine izin vermedi ve İsrail polisiyle arbede sırasında üç Filistinli hafif yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/filistin-devlet-baskani-abbas-isgalin-sonsuza-kadar-surmesine-izin-vermeyecegiz-1051272233.html
israil
filistin
doğu kudüs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044724694_54:0:945:668_1920x0_80_0_0_69ed61f897308f8694a282470cb7b2c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, filistin, naftali bennett, doğu kudüs
İsrail Başbakanı, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi 'tam olarak desteklediğini' söyledi
00:14 05.12.2021 (güncellendi: 00:30 05.12.2021)
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi "tam olarak desteklediğini" ifade etti.
İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev ile yaptığı görüşmede, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı yakınlarında Muhammed Selime adlı Filistinli gencin İsrail polisi tarafından "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla öldürülmesini değerlendirdi.
Açıklamaya göre, Bennett, İsrail polisinin bir Filistinliyi öldürmesini "tam olarak desteklediğini" belirterek, "Bu, muvazzaflarımızın davranmasını beklediğimiz durum ve bu şekilde hareket ettiler." dedi.
Filistin Cumhurbaşkanlığı: Muhammed Selime'nin öldürülmesi belgelenmiş savaş suçudur
Filistin Cumhurbaşkanlığı, İsrail polisinin Filistinli genci öldürmesini kınadı. Filistin resmi haber ajansı Wafa'ya göre, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Yaralıyken öldürülen Muhammed Selime'nin (25) öldürülmesi belgelenmiş bir savaş suçudur" ifadeleri kullanıldı.
İşgal güçlerinin işlediği suçların derhal durdurulması gerektiği belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, Filistin halkının himaye edilmesi, işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması için çaba sarf etme çağrısı yapıldı. Açıklamada, olayın devam eden günlük öldürme dizisinin bir parçası olduğuna dikkat çekilerek, sürdürülen bu suça sessiz kalmanın mümkün olmadığı kaydedildi.
Filistin Başbakanı: İşgal güçlerinin katil askerleri suçlarını artık canlı yayınlarda işliyor
Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de yaptığı açıklamada, "İşgal güçlerinin katil askerleri suçlarını artık canlı yayınlarda işliyor." ifadeleriyle, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) işgal güçlerinin dosyasına bu suçu eklemeleri çağrısı yaptı.
Sosyal medyada, olayın yaşandığı Şam Kapısı yakınlarında İsrail polisinin "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla yerde yaralı yatan bir gence yakın mesafeden silahla ateş ettiğine ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, polisin, Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunan bir kişiyi etkisiz hale getirdiği ve olayda bir İsrail vatandaşının hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik güçleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerine izin vermedi ve İsrail polisiyle arbede sırasında üç Filistinli hafif yaralandı.