https://tr.sputniknews.com/20211205/israil-basbakani-dogu-kuduste-bir-filistinliyi-olduren-polisi-tam-olarak-destekledigini-soyledi-1051453226.html

İsrail Başbakanı, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi 'tam olarak desteklediğini' söyledi

İsrail Başbakanı, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi 'tam olarak desteklediğini' söyledi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi "tam olarak desteklediğini" ifade etti. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T00:14+0300

2021-12-05T00:14+0300

2021-12-05T00:30+0300

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İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev ile yaptığı görüşmede, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı yakınlarında Muhammed Selime adlı Filistinli gencin İsrail polisi tarafından "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla öldürülmesini değerlendirdi.Açıklamaya göre, Bennett, İsrail polisinin bir Filistinliyi öldürmesini "tam olarak desteklediğini" belirterek, "Bu, muvazzaflarımızın davranmasını beklediğimiz durum ve bu şekilde hareket ettiler." dedi.Filistin Cumhurbaşkanlığı: Muhammed Selime'nin öldürülmesi belgelenmiş savaş suçudurFilistin Cumhurbaşkanlığı, İsrail polisinin Filistinli genci öldürmesini kınadı. Filistin resmi haber ajansı Wafa'ya göre, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Yaralıyken öldürülen Muhammed Selime'nin (25) öldürülmesi belgelenmiş bir savaş suçudur" ifadeleri kullanıldı.İşgal güçlerinin işlediği suçların derhal durdurulması gerektiği belirtilen açıklamada, uluslararası topluma, Filistin halkının himaye edilmesi, işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması için çaba sarf etme çağrısı yapıldı. Açıklamada, olayın devam eden günlük öldürme dizisinin bir parçası olduğuna dikkat çekilerek, sürdürülen bu suça sessiz kalmanın mümkün olmadığı kaydedildi.Filistin Başbakanı: İşgal güçlerinin katil askerleri suçlarını artık canlı yayınlarda işliyorFilistin Başbakanı Muhammed İştiyye de yaptığı açıklamada, "İşgal güçlerinin katil askerleri suçlarını artık canlı yayınlarda işliyor." ifadeleriyle, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) işgal güçlerinin dosyasına bu suçu eklemeleri çağrısı yaptı.Sosyal medyada, olayın yaşandığı Şam Kapısı yakınlarında İsrail polisinin "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla yerde yaralı yatan bir gence yakın mesafeden silahla ateş ettiğine ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, polisin, Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunan bir kişiyi etkisiz hale getirdiği ve olayda bir İsrail vatandaşının hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik güçleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerine izin vermedi ve İsrail polisiyle arbede sırasında üç Filistinli hafif yaralandı.

https://tr.sputniknews.com/20211130/filistin-devlet-baskani-abbas-isgalin-sonsuza-kadar-surmesine-izin-vermeyecegiz-1051272233.html

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