https://tr.sputniknews.com/20211205/kadini-darp-eden-supheliyi-olduren-polise-muebbet-hapis-cezasi-verildi-1051458949.html

Kadını darp eden şüpheliyi öldüren polise müebbet hapis cezası verildi

Kadını darp eden şüpheliyi öldüren polise müebbet hapis cezası verildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı kadını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Vural İşler'in dişlerini... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T13:51+0300

2021-12-05T13:51+0300

2021-12-05T13:51+0300

türkiye

hatay

polis

kadına şiddet

mahkeme

müebbet hapis cezası

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21 Kasım 2018'de Hatay Kırıkhan’da meydana gelen olayda, Vural İşler, dini nikahla birlikte yaşadığı kadına çivili sopa ile şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı. İşler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.İddiaya göre, polis memuru Muhammed Şimşek, şüphelinin serbest bırakılmasına sinirlenerek Vural İşler'in çalıştığı araç yıkama dükkanına gitti. Burada İşler'e aracını yıkatan Şimşek, kiralık ev aradığını belirterek yardım istedi. Vural, kendisine yardımcı olabileceğini söyleyen İşler'in akşam saatlerinde otomobiliyle aldı. Araçla giderken kiralık ev için bir tanıdığını da arayan Vural İşler, eve başkalarının talip olduğunu, tutmamaları halinde yarın gidip bakabileceklerini söyledi.Öldürdükten sonra şükür namazı kıldıMuhammed Şimşek, daha sonra bagajda silahı olduğunu ve satmak istediğini belirterek denemek için gitti. Araçtan inen Muhammed Şimşek, bagajdan aldığı çivili sopayla Vural İşler'e saldırdı. Aldığı darbeyle yaralanan İşler'in ellerini iple bağlayan Şimşek, muşta ile yüzüne vurup dişlerini kırdıktan sonra kılıç ile vurmaya başladı. Şimşek, daha sonra İşler'in başına taş ile vurdu. Öldüğünü anladıktan sonra da Beyazıt Bestami Türbesi'ne giderek şükür namazı kıldı.Vural İşler'in eve dönmemesi üzerine yakınları, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. En son polis memuru Muhammed Şimşek ile görüldüğü belirtilen İşler'i arama çalışmalarından sonuç çıkmadı. 12 Aralık 2018'de yanında çivili sopa ve muşta bulunan ve tanınamayacak cesedin yapılan inceleme sonrası İşler'e ait olduğu belirlendi.Bunun üzerine başlatılan Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada PTS kayıtlarına göre, Muhammed Şimşek'in otomobilinin olay yerine giden yoldan 3 defa geçtiği görüldü. Şimşek ve İşler'in telefonlarının da aynı baz istasyonundan sinyal verdiğinin tespit edilince Şimşek, jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Muhammed Şimşek, Vural İşler'in eşine şiddet uygulamasına çok sinirlendiğini belirterek, cinayeti tüm detaylarıyla anlattı.Otopside Vural işlerin ensesinde çok sayıda çivi girişi ile en az 13 kesici ve ezici alet yaralanması tespit edildi. Vural'ın kesici ve ezici alet yaralanması ile kafa kemiğinin kırılması sonucu öldüğü belirlendi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Şimşek ise tutuklandı.Suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde raporlar verildiHazırlanan iddianame ile Şimşek hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şimşek dava boyunca çelişkili ifadeler verip olayda yalnız olmadığını öne sürerken, yanında başka biri olduğuna dair somut bir delil bulunamadı. Şimşek'in tanık olarak dinlenen yakınları da sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti. Bu iddialar üzerine mahkeme tarafından 2 farklı tarihte ilgili kurullara sevk edilen Şimşek'in suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde raporlar verildi.Karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıkan Şimşek, hasta olduğunu ve bu nedenle daha önceki ifadelerinde ne söylediğini hatırlamadığını söyledi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Şimşek'i önce 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdir indirimi uygulayıp, müebbet hapse çevirdi.‘Maktulü sırf öldürmüş olmak için öldürdüğü anlaşılan sanığın eylemi canavarca hisle kasten öldürme suçunu olarak nitelendirilmiştir’Cezayla ilgili mahkemenin gerekçeli kararında şöyle denildi:Bir üye karar şerh koyduÖte yandan bir üye, Vural İşler'in öldürülme şeklinin canavarca hisle olmadığını savunarak karara şerh koydu. Öldürmenin ardından kafanın gövdeden ayrılmasının dahi canavarca sayılmadığı Yargıtay kararları olduğunu belirten üye, şerh gerekçesini şöyle açıkladı:

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hatay, polis, kadına şiddet, mahkeme, müebbet hapis cezası