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https://tr.sputniknews.com/20211205/kanada-yerlileri-vatikan-muzesindeki-tarihi-eserlerinin-iadesini-istiyor-1051454056.html
Kanada yerlileri, Vatikan Müzesi'ndeki tarihi eserlerinin iadesini istiyor
Kanada yerlileri, Vatikan Müzesi'ndeki tarihi eserlerinin iadesini istiyor
Kanada'nın kuzey eyaletlerinden Northwest Territories'in İnuvik bölgesi yerlileri, Vatikan Müzesi'nde tutulan nadir yerli eserlerinin kendilerine iadesini... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T02:34+0300
2021-12-05T02:34+0300
dünya
kanada
vatikan
katolik kilisesi
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Kanada'nın ulusal gazetelerinden Globe and Mail'e konuşan Inuvialuit Bölgesi şeflerinden Duane Ningaqsiq Smith, "Vatikan Müzesi koleksiyonunda bulunan tüm Yerli eserlerin derhal iade edilmesini istiyoruz" dedi.1920'lerde Papa Pius XI tarafından Vatikan Müzesi'ne konulan antika kanonun, kendileri için çok önemli olduğunu belirten Smith, kanonun derhal iade edilmesi gerektiğini söyledi.Kanada basınında, Yerlilere ait tarihi eserlerin, on yıllardır Vatikan müzelerinde saklandığına dair haberlerin yer alması ile bu eserlerden haberdar olduklarını söyleyen Şef Smith, tarihi kanonun varlığını da böyle öğrendiklerini kaydetti.Katolik Kilisesi'nin yerli halklara yönelik muamelesine öfke duyduğunu belirten Smith, gazeteye yaptığı açıklamada, "Inuvialuit ve Yerli eserlerinin Vatikan müzelerinde duyarsızca saklanması karşısında şoke olduğunu’" ifade etti.Şef Smith, "Bu kano, Inuvialuit geleneklerini yansıtan Inuvialuit tarihinin bir parçasıdır. Papa'nın kanosu değildir. Inuvialuit kültürüne, topluluklarına ve Inuvialuit Yerleşim Bölgesi'ne aittir." diye konuştu.Tarihi kanodan dünyada sadece altı adet varUzmanlara göre 1800'lerin sonu ile 1900'lerin başı arasında yapıldığı sanılan tarihi kanodan, dünyada altı adet bulunuyor.Habere göre, Yerlilere ait tarihi eserler, kano, katil balina oymaları, başlıklar ve eldivenler gibi yaklaşık 200 nesneden oluşuyor.Halen Vatikan müzelerindeki bu eserlerin, tarihi kano da dahil olmak üzere 22 Kasım'da bir günlüğüne depodan çıkarılıp sergilendiği, ertesi gün tekrar depoya kaldırılan tarihi nesnelerin Globe and Mail tarafından görüntülenebildiği belirtildi.Haberde, İnuvik bölgesindeki Mackenzie Deltası'ndan toplanan kano ve diğer tarihi nesnelerin, Roma Katolik piskoposu Joseph Elie Breynat tarafından 1924'te toplanıp Roma'ya gönderildiği belirtilirken; Vatikan'ın bu eserlerin müzelerine "hediye edildiğini" savunduğu kaydedildi.Haberde dönemin Vatikan Lideri Papa Pius XI'in Yerli eserlerini, dünya fuarının bir parçası olarak, Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya'dan toplanan irili-ufaklı yaklaşık 100 bin tarihi parça ile bir yıl boyunca sergilediği hatırlatıldı.
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kanada, vatikan, katolik kilisesi

Kanada yerlileri, Vatikan Müzesi'ndeki tarihi eserlerinin iadesini istiyor

02:34 05.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Jean-Marc Rosier / Dünyanın en güzel sarayları
Dünyanın en güzel sarayları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Jean-Marc Rosier /
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Kanada'nın kuzey eyaletlerinden Northwest Territories'in İnuvik bölgesi yerlileri, Vatikan Müzesi'nde tutulan nadir yerli eserlerinin kendilerine iadesini istiyor.
Kanada'nın ulusal gazetelerinden Globe and Mail'e konuşan Inuvialuit Bölgesi şeflerinden Duane Ningaqsiq Smith, "Vatikan Müzesi koleksiyonunda bulunan tüm Yerli eserlerin derhal iade edilmesini istiyoruz" dedi.
1920'lerde Papa Pius XI tarafından Vatikan Müzesi'ne konulan antika kanonun, kendileri için çok önemli olduğunu belirten Smith, kanonun derhal iade edilmesi gerektiğini söyledi.
Kanada basınında, Yerlilere ait tarihi eserlerin, on yıllardır Vatikan müzelerinde saklandığına dair haberlerin yer alması ile bu eserlerden haberdar olduklarını söyleyen Şef Smith, tarihi kanonun varlığını da böyle öğrendiklerini kaydetti.
Katolik Kilisesi'nin yerli halklara yönelik muamelesine öfke duyduğunu belirten Smith, gazeteye yaptığı açıklamada, "Inuvialuit ve Yerli eserlerinin Vatikan müzelerinde duyarsızca saklanması karşısında şoke olduğunu’" ifade etti.
Şef Smith, "Bu kano, Inuvialuit geleneklerini yansıtan Inuvialuit tarihinin bir parçasıdır. Papa'nın kanosu değildir. Inuvialuit kültürüne, topluluklarına ve Inuvialuit Yerleşim Bölgesi'ne aittir." diye konuştu.

Tarihi kanodan dünyada sadece altı adet var

Uzmanlara göre 1800'lerin sonu ile 1900'lerin başı arasında yapıldığı sanılan tarihi kanodan, dünyada altı adet bulunuyor.
Habere göre, Yerlilere ait tarihi eserler, kano, katil balina oymaları, başlıklar ve eldivenler gibi yaklaşık 200 nesneden oluşuyor.
Halen Vatikan müzelerindeki bu eserlerin, tarihi kano da dahil olmak üzere 22 Kasım'da bir günlüğüne depodan çıkarılıp sergilendiği, ertesi gün tekrar depoya kaldırılan tarihi nesnelerin Globe and Mail tarafından görüntülenebildiği belirtildi.
Haberde, İnuvik bölgesindeki Mackenzie Deltası'ndan toplanan kano ve diğer tarihi nesnelerin, Roma Katolik piskoposu Joseph Elie Breynat tarafından 1924'te toplanıp Roma'ya gönderildiği belirtilirken; Vatikan'ın bu eserlerin müzelerine "hediye edildiğini" savunduğu kaydedildi.
Haberde dönemin Vatikan Lideri Papa Pius XI'in Yerli eserlerini, dünya fuarının bir parçası olarak, Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya'dan toplanan irili-ufaklı yaklaşık 100 bin tarihi parça ile bir yıl boyunca sergilediği hatırlatıldı.
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