Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87.yıl dönümünde, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanındayız. Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi.
Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87.yıl dönümünde, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanındayız. Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümünde, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanındayız. Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız! #5Aralık1934