https://tr.sputniknews.com/20211205/kilicdaroglu-dunyaya-ilham-veren-bu-guclu-adimi-hep-birlikte-daha-ileriye-tasiyacagiz-1051461907.html

Kılıçdaroğlu: Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız

Kılıçdaroğlu: Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T16:50+0300

2021-12-05T16:50+0300

2021-12-05T16:50+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

kadın

kadınlara seçme ve seçilme hakkı

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Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87.yıl dönümünde, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin yanındayız. Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

türkiye

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2021

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kemal kılıçdaroğlu, kadın, kadınlara seçme ve seçilme hakkı