Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211205/kolombiyada-askeri-birlige-saldiri-1-asker-hayatini-kaybetti-2-asker-yaralandi-1051454898.html
Kolombiya'da askeri birliğe saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
Kolombiya'da askeri birliğe saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde, askeri birliğe yönelik saldırıda 1 asker öldü, 2 asker yaralandı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T05:04+0300
2021-12-05T05:04+0300
2021-12-05T05:04+0300
dünya
saldırı
kolombiya
askeri birlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044752607_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_c40400df61862d1150e91888bca58b3c.jpg
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Anori kasabasında operasyon icra eden askeri birlik pusuya düşürüldü.Saldırıda 1 asker olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 asker ağır yaralandı.Yetkililer, saldırıdan Clan del Golfo örgütünü sorumlu tuttu. Bölgede operasyon başlatıldı.Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından, Clan del Golfo'nun lideri "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, 24 Ekim'de asker ve polisin ortak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044752607_102:0:1698:1197_1920x0_80_0_0_4bdaf725ba8e6a121d320cc1c3336f45.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
saldırı, kolombiya, askeri birlik
Kolombiya'da askeri birliğe saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde, askeri birliğe yönelik saldırıda 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Anori kasabasında operasyon icra eden askeri birlik pusuya düşürüldü.
Saldırıda 1 asker olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 asker ağır yaralandı.
Yetkililer, saldırıdan Clan del Golfo örgütünü sorumlu tuttu. Bölgede operasyon başlatıldı.
Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından, Clan del Golfo'nun lideri "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, 24 Ekim'de asker ve polisin ortak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.