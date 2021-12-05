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Kolombiya'da askeri birliğe saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
Kolombiya'da askeri birliğe saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde, askeri birliğe yönelik saldırıda 1 asker öldü, 2 asker yaralandı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T05:04+0300
2021-12-05T05:04+0300
dünya
saldırı
kolombiya
askeri birlik
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Kolombiya basınında çıkan habere göre, Anori kasabasında operasyon icra eden askeri birlik pusuya düşürüldü.Saldırıda 1 asker olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 asker ağır yaralandı.Yetkililer, saldırıdan Clan del Golfo örgütünü sorumlu tuttu. Bölgede operasyon başlatıldı.Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından, Clan del Golfo'nun lideri "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, 24 Ekim'de asker ve polisin ortak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.
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saldırı, kolombiya, askeri birlik

Kolombiya'da askeri birliğe saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı

05:04 05.12.2021
© REUTERSKolombiya - bombalı saldırı
Kolombiya - bombalı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© REUTERS
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Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesinde, askeri birliğe yönelik saldırıda 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Anori kasabasında operasyon icra eden askeri birlik pusuya düşürüldü.
Saldırıda 1 asker olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 asker ağır yaralandı.
Yetkililer, saldırıdan Clan del Golfo örgütünü sorumlu tuttu. Bölgede operasyon başlatıldı.
Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından, Clan del Golfo'nun lideri "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, 24 Ekim'de asker ve polisin ortak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.
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