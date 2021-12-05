https://tr.sputniknews.com/20211205/lavrov-ukraynanin-minsk-anlasmalarina-uymaya-zorlanmasi-gerekiyor-1051462002.html

Lavrov: Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarına uymaya zorlanması gerekiyor

Lavrov: Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarına uymaya zorlanması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarını kendi iradesiyle uygulmayacağını, bu nedenle Kiev'in buna zorlanması gerektiğini söyledi. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T16:58+0300

2021-12-05T16:58+0300

2021-12-05T16:58+0300

dünya

rusya

donbass

ukrayna

sergey lavrov

minsk anlaşması

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Ukrayna Minsk anlaşmalarını görmezden gelmeye ve Donbass'ta ihlaller gerçekleştirmeye devam ederken Lavrov, daha önce alternatifi olmadığını defaatle dile getirdiği Minsk anlaşmalarının uygulanması için çağrı geldi.Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Lavrov, "Ukrayna'yı kendi başına, kendi vicdanıyla başbaşa bırakırsak elbette hiçbir şey yapmayacaktır. Onun buna zorlanması gerekiyor. Normandiya formatı da bunun için oluşturuldu ancak Berlin ve Paris, hala daha taahhütlerini yerine getirmiyor" ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Donbass'taki çatışma bölgesine asker yığmaya devam ettiğine dikkat çekerek "Bazı verilere göre, çatışma bölgesindeki Ukraynalı askerlerin sayısı 125 bine ulaştı. Eğer bilmeyen varsa, bu tüm Ukrayna ordusunun yarısı demek" ifadelerini kullanmıştı.

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rusya, donbass, ukrayna, sergey lavrov, minsk anlaşması