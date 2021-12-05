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https://tr.sputniknews.com/20211205/lille-troyes-engelini-2-golle-gecti-1051453330.html
Lille, Troyes engelini 2 golle geçti
Lille, Troyes engelini 2 golle geçti
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Troyes'i 2-1 mağlup etti. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T00:22+0300
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spor
burak yılmaz
lille
troyes
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Türk futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 90 dakika sahada kaldığı maçta Lille'e galibiyeti getiren golleri Jonathan David ve Jimmy Giraudon attı. Konuk takımın tek golü ise Tristan Dingome'den geldi.Lille forması giyen bir diğer Türk futbolcu Yusuf Yazıcı, 69. dakikada oyuna girdi.Bu sezon 6. galibiyetini alan Lille puanını 24'e çıkarırken, Troyes 16 puanda kaldı.
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burak yılmaz, lille, troyes, zeki çelik

Lille, Troyes engelini 2 golle geçti

00:22 05.12.2021
© AP Photo / Michel SpinglerBurak Yılmaz, Lille
Burak Yılmaz, Lille - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Troyes'i 2-1 mağlup etti.
Türk futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 90 dakika sahada kaldığı maçta Lille'e galibiyeti getiren golleri Jonathan David ve Jimmy Giraudon attı. Konuk takımın tek golü ise Tristan Dingome'den geldi.
Lille forması giyen bir diğer Türk futbolcu Yusuf Yazıcı, 69. dakikada oyuna girdi.
Bu sezon 6. galibiyetini alan Lille puanını 24'e çıkarırken, Troyes 16 puanda kaldı.
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