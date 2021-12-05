https://tr.sputniknews.com/20211205/lille-troyes-engelini-2-golle-gecti-1051453330.html

Lille, Troyes engelini 2 golle geçti

Lille, Troyes engelini 2 golle geçti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, sahasında Troyes'i 2-1 mağlup etti. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T00:22+0300

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spor

burak yılmaz

lille

troyes

zeki çelik

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Türk futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 90 dakika sahada kaldığı maçta Lille'e galibiyeti getiren golleri Jonathan David ve Jimmy Giraudon attı. Konuk takımın tek golü ise Tristan Dingome'den geldi.Lille forması giyen bir diğer Türk futbolcu Yusuf Yazıcı, 69. dakikada oyuna girdi.Bu sezon 6. galibiyetini alan Lille puanını 24'e çıkarırken, Troyes 16 puanda kaldı.

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2021

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burak yılmaz, lille, troyes, zeki çelik