https://tr.sputniknews.com/20211205/merkez-bankasi-baskani-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunan-muharrem-ince-sevsinler-sizin-adaletinizi-1051456025.html

Merkez Bankası Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunan Muharrem İnce: 'Sevsinler sizin adaletinizi'

Merkez Bankası Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunan Muharrem İnce: 'Sevsinler sizin adaletinizi'

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve PPK üyelerine suç duyuruları hakkında verilen kararı açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T09:25+0300

2021-12-05T09:25+0300

2021-12-05T09:25+0300

politika

muharrem ince

merkez bankası

suç duyurusu

şahap kavcıoğlu

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İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında yaptığımız suç duyurusu ışık hızıyla incelenmiş. Dilekçemizin işleme konmamasına karar verilmiş. Ne dokunulmazlıkları varmış. Sevsinler sizin adaletinizi!” ifadesini kullandı.

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muharrem ince, merkez bankası, suç duyurusu, şahap kavcıoğlu