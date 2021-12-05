https://tr.sputniknews.com/20211205/meteorolojiden-6-bolgeye-siddetli-saganak-uyarisi-1051455798.html
Meteoroloji'den 6 bölgeye şiddetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 6 bölgeye şiddetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bingöl... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T09:18+0300
2021-12-05T09:18+0300
2021-12-05T09:18+0300
yaşam
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
uyarı
sağanak
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.Hava sıcaklığının Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den 6 bölgeye şiddetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'de karla karışlık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara’nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.