MHP, ‘Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ kuracak

MHP'den yapılan açıklamada, "Kurucu liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından MHP ve ülkücü harekete bırakılan manevi ve siyasi mirasın; vakıf görünümlü bir çatı altında örgütlenen maksatlı çevrelerce istismar gayretlerinin artması üzerine partimizce harekete geçilmiştir" denildi.Ne olmuştu?Ankara'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Alparslan Türkeş Anması etkinliğine saldırı düzenlemiş, etkinlik alanına gelen 50'ye yakın kişi, sahnedeki bayrakları alıp protokole saldırmıştı.
MHP, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ kuracağını duyurdu.
MHP'den yapılan açıklamada, "Kurucu liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından MHP ve ülkücü harekete bırakılan manevi ve siyasi mirasın; vakıf görünümlü bir çatı altında örgütlenen maksatlı çevrelerce istismar gayretlerinin artması üzerine partimizce harekete geçilmiştir" denildi.
Ne olmuştu?
Ankara'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Alparslan Türkeş Anması etkinliğine saldırı düzenlemiş, etkinlik alanına gelen 50'ye yakın kişi, sahnedeki bayrakları alıp protokole saldırmıştı.