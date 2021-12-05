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https://tr.sputniknews.com/20211205/msb-saldiri-hazirligindaki-3-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1051458101.html
MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lının ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T12:49+0300
2021-12-05T12:49+0300
2021-12-05T12:50+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pkk
pençe-kaplan operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lılara operasyon düzenledi.Operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.Bakanlık, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor" paylaşımında bulundu.
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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, pençe-kaplan operasyonu
MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi 12:49 05.12.2021 (güncellendi: 12:50 05.12.2021)
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lının ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lılara operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Bakanlık,
"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor" paylaşımında bulundu.