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Nijer’de G5 Sahel Gücü karargahına saldırı: 108 ölü
Nijer’de G5 Sahel Gücü karargahına saldırı: 108 ölü
Nijer’in Tillaberi bölgesinde yer alan G5 Sahel Gücü’ne ait Fianto karargahına düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 79 saldırgan... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T19:26+0300
2021-12-05T19:26+0300
dünya
nijer
saldırı
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Afrika’nın Sahel bölgesinde 2017’de Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü’ne ait karargaha Nijer’de silahlı saldırı düzenlendi. Tillaberi bölgesinde yer alan Fianto karargahına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 79 saldırgan öldürüldü. Yetkililer, saldırganların bölgeye yüzlerce motosikletle geldiğini ifade etti.Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede El-Kaide ve IŞİD'e bağlı çok sayıda silahlı grup bulunuyor. Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Nijer'de özellikle Mali ile sınır bölgelerinde sık sık silahlı saldırı yaşanıyor. Hükümet, şehirlerin dışındaki çöl benzeri alanlarda çok az kontrole sahip.
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nijer, saldırı

Nijer’de G5 Sahel Gücü karargahına saldırı: 108 ölü

19:26 05.12.2021
© Fotoğraf : TwitterNijer'de darbe girişimi iddiası
Nijer'de darbe girişimi iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Nijer’in Tillaberi bölgesinde yer alan G5 Sahel Gücü’ne ait Fianto karargahına düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 79 saldırgan öldürüldü.
Afrika’nın Sahel bölgesinde 2017’de Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü’ne ait karargaha Nijer’de silahlı saldırı düzenlendi.
Tillaberi bölgesinde yer alan Fianto karargahına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 79 saldırgan öldürüldü.
Yetkililer, saldırganların bölgeye yüzlerce motosikletle geldiğini ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede El-Kaide ve IŞİD'e bağlı çok sayıda silahlı grup bulunuyor.
Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Nijer'de özellikle Mali ile sınır bölgelerinde sık sık silahlı saldırı yaşanıyor. Hükümet, şehirlerin dışındaki çöl benzeri alanlarda çok az kontrole sahip.
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