https://tr.sputniknews.com/20211205/nijerde-g5-sahel-gucu-karargahina-saldiri-108-olu-1051464774.html

Nijer’de G5 Sahel Gücü karargahına saldırı: 108 ölü

Nijer’de G5 Sahel Gücü karargahına saldırı: 108 ölü

Nijer’in Tillaberi bölgesinde yer alan G5 Sahel Gücü’ne ait Fianto karargahına düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 79 saldırgan... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T19:26+0300

2021-12-05T19:26+0300

2021-12-05T19:26+0300

dünya

nijer

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044159978_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_715db51e8399ef79e26c98c5df372fa1.jpg

Afrika’nın Sahel bölgesinde 2017’de Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından oluşturulan G5 Sahel Ortak Gücü’ne ait karargaha Nijer’de silahlı saldırı düzenlendi. Tillaberi bölgesinde yer alan Fianto karargahına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 79 saldırgan öldürüldü. Yetkililer, saldırganların bölgeye yüzlerce motosikletle geldiğini ifade etti.Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede El-Kaide ve IŞİD'e bağlı çok sayıda silahlı grup bulunuyor. Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Nijer'de özellikle Mali ile sınır bölgelerinde sık sık silahlı saldırı yaşanıyor. Hükümet, şehirlerin dışındaki çöl benzeri alanlarda çok az kontrole sahip.

nijer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nijer, saldırı