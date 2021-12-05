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Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantı görüldü
Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantı görüldü
Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan bir restoranda toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide koronavirüsün Omicron varyantına rastlandığı açıklandı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T17:14+0300
2021-12-05T17:15+0300
koronavirüs
norveç
noel
yemek
koronavirüs
omicron
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Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Oslo'daki Louise restoranında 18 Kasım'da topluca yenilen Noel yemeğine katılan 120 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.Ülkenin devlet televizyonu NRK'nin haberinde, Norveç Enerji Şirketi Scatec'in Noel yemeğine katılanlar arasında Güney Afrika'dan iş gezisinden gelenler bulunduğunu ve bu kişiler aracılığıyla Omicron varyantının bulaştığı ifade edildi.Oslo Belediyesi, 18 Kasım'da söz konusu restoranda bulunanlardan, belediye ile iletişime geçmesini istedi.'Omicron varyantı avantaja dönüşebilir'Norveç Sağlık Müdürü Yardımcısı Espen Rostrup Nakstad ise NRK'ye yaptığı açıklamada, 'Kovid-19'un Omicron varyantının avantaja dönüşebileceğini' iddia etti."Omicron'un semptomlarının çok hafif olduğu ve hastalığın hafif belirtilerle seyrettiği rapor ediliyor. Eğer böyleyse, insanları ciddi şekilde hastalandırmadan ve sağlık sitemini zorlamadan Kovid-19 karşı geniş bir bağışıklığa yol açabilir. Zaten istenen sonuç da bu."Oslo Belediyesinden 2 Aralık'ta yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu yemeğe katılan en az 50 kişide Omicron varyantının tespit edildiği, bu sayının artmasının beklendiği ve temaslı kişiler üzerinden takip yapılarak salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bilgisi verildi.Norveç'te şimdiye kadar 282 bin 918 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 1093 kişi hayatını kaybetti.
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norveç, noel, yemek, koronavirüs, omicron

Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantı görüldü

17:14 05.12.2021 (güncellendi: 17:15 05.12.2021)
© REUTERS / Stoyan NenovYılbaşı- Noel- Yılbaşı ağacı
Yılbaşı- Noel- Yılbaşı ağacı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / Stoyan Nenov
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Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan bir restoranda toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide koronavirüsün Omicron varyantına rastlandığı açıklandı.
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü, Oslo'daki Louise restoranında 18 Kasım'da topluca yenilen Noel yemeğine katılan 120 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.
Ülkenin devlet televizyonu NRK'nin haberinde, Norveç Enerji Şirketi Scatec'in Noel yemeğine katılanlar arasında Güney Afrika'dan iş gezisinden gelenler bulunduğunu ve bu kişiler aracılığıyla Omicron varyantının bulaştığı ifade edildi.
Oslo Belediyesi, 18 Kasım'da söz konusu restoranda bulunanlardan, belediye ile iletişime geçmesini istedi.

'Omicron varyantı avantaja dönüşebilir'

Norveç Sağlık Müdürü Yardımcısı Espen Rostrup Nakstad ise NRK'ye yaptığı açıklamada, 'Kovid-19'un Omicron varyantının avantaja dönüşebileceğini' iddia etti.
"Omicron'un semptomlarının çok hafif olduğu ve hastalığın hafif belirtilerle seyrettiği rapor ediliyor. Eğer böyleyse, insanları ciddi şekilde hastalandırmadan ve sağlık sitemini zorlamadan Kovid-19 karşı geniş bir bağışıklığa yol açabilir. Zaten istenen sonuç da bu."
Oslo Belediyesinden 2 Aralık'ta yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu yemeğe katılan en az 50 kişide Omicron varyantının tespit edildiği, bu sayının artmasının beklendiği ve temaslı kişiler üzerinden takip yapılarak salgının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bilgisi verildi.
Norveç'te şimdiye kadar 282 bin 918 kişide Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 1093 kişi hayatını kaybetti.
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