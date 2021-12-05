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https://tr.sputniknews.com/20211205/oyuncu-caglar-ertugruldan-tamer-karadagliya-gonderme-birisi-mimik-yapiyor-sandim-arkamda-1051467596.html
Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme: 'Birisi mimik yapıyor sandım arkamda'
Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme: 'Birisi mimik yapıyor sandım arkamda'
Altın Kelebek ödül töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Çağlar Ertuğrul, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ile... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T22:52+0300
2021-12-05T23:20+0300
yaşam
altın kelebek ödül töreni
tamer karadağlı
nihal yalçın
çağlar ertuğrul
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47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla Çağlar Ertuğrul oldu.Ödülü almasının ardından teşekkür konuşması yapan Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya da göndermede bulundu.Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul'a sunucu Cem Davran "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu. Bunun üzerine Çağlar Ertuğrul, "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda o yüzden " ifadelerini kullandı.58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncular Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog gündem olmuştu. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavır sergilemiş, bir süre sonra ise konuşması devam eden Yalçın'a ödülünü uzatmıştı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211009/altin-portakal-odul-toreninde-nihal-yalcin-ile-tamer-karadagli-arasindaki-diyalog-gundem-oldu-1049676944.html
https://tr.sputniknews.com/20211010/oyuncu-nihal-yalcin-tamer-karadaglinin-taklidini-yapti-1049691349.html
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altın kelebek ödül töreni, tamer karadağlı, nihal yalçın, çağlar ertuğrul

Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme: 'Birisi mimik yapıyor sandım arkamda'

22:52 05.12.2021 (güncellendi: 23:20 05.12.2021)
© Fotoğraf : Twitter Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Altın Kelebek ödül töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Çağlar Ertuğrul, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyaloga göndermede bulundu.
47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla Çağlar Ertuğrul oldu.
Ödülü almasının ardından teşekkür konuşması yapan Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya da göndermede bulundu.
Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul'a sunucu Cem Davran "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu. Bunun üzerine Çağlar Ertuğrul, "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda o yüzden " ifadelerini kullandı.
Antalya Altın Portakal Film Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2021
YAŞAM
Altın Portakal Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasındaki diyalog gündem oldu
9 Ekim, 23:41
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncular Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog gündem olmuştu. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavır sergilemiş, bir süre sonra ise konuşması devam eden Yalçın'a ödülünü uzatmıştı. Bunun üzerine Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.
Festivalde, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nihal Yalçın aldı. Yalçın'a ödülünü oyuncu Tamer Karadağlı verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
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Oyuncu Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi
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