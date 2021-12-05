https://tr.sputniknews.com/20211205/palandokende-kayak-sezonu-acildi-1051462424.html

Palandöken'de kayak sezonu açıldı

Palandöken'de kayak sezonu açıldı

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, kayak sezonunun açılmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler pistlere akın etti. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T17:24+0300

2021-12-05T17:24+0300

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yaşam

türkiye

erzurum

kayak

palandöken

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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden, aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, kar kalitesi ve eşsiz doğa manzaralarıyla ‘Kayağın başkenti’ olarak da adlandırılan Palandöken'de tatilciler kayağın tadını çıkarıyor.Kar kalınlığının 55 santimetreyi bulduğu kayak merkezine gelenler, kızağa bindi, snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi. Ziyaretçiler, kurulan platformda canlı müzik eşliğinde eğlendi, zaman zaman halay çekti.Kayseri'den Beyza Sorkulu, sezonun açılması üzerine geldiği Palandöken'de kayağın keyfini doyasıya yaşadığını söyledi. Bölgeyi çok beğendiğini belirten Sorkulu, "Burası muhteşem güzellikte. Pistleri ve karın kalitesi, oteller son derece güzel. Burada kayak yapmayı seviyorum" diye konuştu.Enes Küçük ise Palandöken'de kayak yapmanın heyecanlı olduğunu dile getirerek, bu heyecana herkesi ortak olmaya davet etti.

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türkiye, erzurum, kayak, palandöken