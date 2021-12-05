Paramotor tekneye düştü: Pilotu hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece sahilde meydana gelen olayda, havalanan paramotor henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek, deniz kıyısında bağlı tekneye çakıldı. Düşme anına tanık olanlar pilota ilk müdahalenin ardından ambulans çağırdı.Ambulansla hastaneye kaldırılan pilot Mutlu Kazım Özaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybeden paramotor, düşerek deniz kıyısında bağlı bulunan tekneye çarptı. Tekneye düşen paramotorun pilotu ise hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükçekmece sahilde meydana gelen olayda, havalanan paramotor henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek, deniz kıyısında bağlı tekneye çakıldı. Düşme anına tanık olanlar pilota ilk müdahalenin ardından ambulans çağırdı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan pilot Mutlu Kazım Özaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.