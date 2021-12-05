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https://tr.sputniknews.com/20211205/paramotor-tekneye-dustu-pilotu-hayatini-kaybetti-1051464408.html
Paramotor tekneye düştü: Pilotu hayatını kaybetti
Paramotor tekneye düştü: Pilotu hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybeden paramotor, düşerek deniz kıyısında bağlı bulunan tekneye çarptı. Tekneye düşen... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T19:03+0300
2021-12-05T19:03+0300
türkiye
istanbul
pilot
kaza
paramotor
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İstanbul Büyükçekmece sahilde meydana gelen olayda, havalanan paramotor henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek, deniz kıyısında bağlı tekneye çakıldı. Düşme anına tanık olanlar pilota ilk müdahalenin ardından ambulans çağırdı.Ambulansla hastaneye kaldırılan pilot Mutlu Kazım Özaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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istanbul, pilot, kaza, paramotor

Paramotor tekneye düştü: Pilotu hayatını kaybetti

19:03 05.12.2021
© İHA / MURAT DELİCEİstanbul Büyükçekmece'de denizde tekneye çakılan paramotorun pilotu hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükçekmece'de denizde tekneye çakılan paramotorun pilotu hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© İHA / MURAT DELİCE
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İstanbul Büyükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybeden paramotor, düşerek deniz kıyısında bağlı bulunan tekneye çarptı. Tekneye düşen paramotorun pilotu ise hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükçekmece sahilde meydana gelen olayda, havalanan paramotor henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek, deniz kıyısında bağlı tekneye çakıldı. Düşme anına tanık olanlar pilota ilk müdahalenin ardından ambulans çağırdı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan pilot Mutlu Kazım Özaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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