KORONAVİRÜS
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Putin: Rusya koronavirüse karşı aşılamada zorlama değil ikna yolundan ilerlemeye çalışıyor
20:00 05.12.2021 (güncellendi: 20:21 05.12.2021)
© SputnikVladimir Putin
© Sputnik
Rusya lideri Putin, Rus yetkililerin koronavirüse karşı aşılama sorununun çözümünde zorlama değil ikna yolundan ilerlemeye çalıştıklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmede Rus yetkililerin koronavirüse karşı aşılama sorununun çözümünde zorlama değil ikna yolundan ilerlemeye çalıştıklarını söyledi.
Putin, “Gerçekten de bugün en önemli görev, halkın aşılanmasıdır ve biz bu konuda zorlama yolundan değil, ikna yolundan ilerlemeye çalışıyoruz. Aşının reddedilmesi ile ilgili önyargılarla bu şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Putin, “Gerçekten de bugün en önemli görev, halkın aşılanmasıdır ve biz bu konuda zorlama yolundan değil, ikna yolundan ilerlemeye çalışıyoruz. Aşının reddedilmesi ile ilgili önyargılarla bu şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Putin, koronavirüsü yenmek için uluslararası düzeyde çabaları birleştirme çağrısında bulundu.
Rus lider, koronavirüse karşı zafer kazanmak için uluslararası düzeyde çabaların birleştirilmesi gerektiğini, aksi halde dünyanın tek bir bölgesinde bile aşılanma ile ilgili sorunlar nedeniyle yeni varyantların ortaya çıkmaya devam edeceğini belirtti.
Putin, “Bu hastalığı yenmek için hiç şüphesiz uluslararası düzeyde çabaları birleştirmek gerekiyor. Zira dünyanın bir bölgesinde bile yetersiz aşılama seviyeleriyle ilgili sorunlar gözlemlersek yeni varyantlar tekrar tekrar ortaya çıkacak. Aşı oranlarının yüksek olduğu ülkelerde bile” vurgusunu yaptı.
Putin, “Bu hastalığı yenmek için hiç şüphesiz uluslararası düzeyde çabaları birleştirmek gerekiyor. Zira dünyanın bir bölgesinde bile yetersiz aşılama seviyeleriyle ilgili sorunlar gözlemlersek yeni varyantlar tekrar tekrar ortaya çıkacak. Aşı oranlarının yüksek olduğu ülkelerde bile” vurgusunu yaptı.
‘Sputnik V, mümkün olan en kısa sürede DSÖ sertifikası almalı’
Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin dünya ülkelerinde daha çok yaygınlaşabilmesi için Rusya’nın mümkün olan en kısa sürede Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) sertifika alması gerektiğine dikkat çeken Putin, şunları söyledi:
“Sputnik V aşımızın dünya çapında daha yaygın bir şekilde dağıtılabilmesi için DSÖ'den ilgili sertifikayı mümkün olan en kısa sürede almamız gerekiyor.”