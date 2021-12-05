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Rusya: NATO keşif uçağı, Karadeniz'de 142 kişinin bulunduğu Rus yolcu uçağına yaklaştı
© Fotoğraf : Twitter / zvezdanewsNATO jetleri eşliğinde uçan Rus Tu-160 uçağı böyle görüntülendi
© Fotoğraf : Twitter / zvezdanews
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), NATO bünyesinde görev yapan ABD'ye ait bir keşif uçağının Karadeniz üzerinde 142 kişinin bulunduğu bir Rus yolcu uçağına yaklaştığını ve yaşanan olay nedeniyle protesto notası hazırlandığını açıkladı.
Rosaviatsiya'dan yapılan yazılı açıklamada, NATO bünyesindeki CL-600 tipi keşif uçağının, 3 Aralık saat 09:53'te Karadeniz açıklarında 11 bin metre irtifadan 9 bin 200 metre irtifaya alçalarak sivil uçaklar için belirlenen hava trafik rotası üzerinden uçtuğu belirtildi.
Keşif uçağı mürettebatının Rus hava kontrol memurlarının uyarılarına karşılık vermediği ifade edilen açıklamada, "NATO uçaklarının Karadeniz bölgesi dahil Rusya sınırlarının yakınındaki yoğunluğunun artması, sivil uçaklara yönelik tehlikeli olay yaşanma risklerini arttırıyor" dendi.
Keşif uçağı mürettebatının Rus hava kontrol memurlarının uyarılarına karşılık vermediği ifade edilen açıklamada, "NATO uçaklarının Karadeniz bölgesi dahil Rusya sınırlarının yakınındaki yoğunluğunun artması, sivil uçaklara yönelik tehlikeli olay yaşanma risklerini arttırıyor" dendi.
Aeroflot, Karadeniz üzerindeki olayı doğruladı
Rus hava yolu şirketi Aeroflot da, 3 Aralık'ta 142 yolcuyla Tel Aviv-Moskova seferini yapan А330-300 tipi yolcu uçağının, seyrettiği irtifayı değiştirme talimatı aldığını açıkladı.
Aeroflot, talimatın başka bir uçağın aynı rota üzerinden geçiş yapması nedeniyle verildiğinin altını çizdi.
Rosaviatsiya, Rus hava kontrol memurlarının aldıkları önlemler sayesinde Karadeniz üzerindeki tehlikeli yakınlaşmanın ciddi sonuçlar doğurmadan önlendiğini vurguladı. Olayla ilgili bir protesto notası hazırlandığını ifade etti.
Aeroflot, talimatın başka bir uçağın aynı rota üzerinden geçiş yapması nedeniyle verildiğinin altını çizdi.
Rosaviatsiya, Rus hava kontrol memurlarının aldıkları önlemler sayesinde Karadeniz üzerindeki tehlikeli yakınlaşmanın ciddi sonuçlar doğurmadan önlendiğini vurguladı. Olayla ilgili bir protesto notası hazırlandığını ifade etti.