https://tr.sputniknews.com/20211205/rusyanin-ukraynaya-saldiri-planini-sunan-bilde-zaharovadan-yanit-fasist-toponim-kullanilmis-1051459544.html

'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planını' sunan Bild'e Zaharova'dan yanıt: Faşist toponim kullanılmış

'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planını' sunan Bild'e Zaharova'dan yanıt: Faşist toponim kullanılmış

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planını' yayınlayan Alman Bild gazetesinin planda faşist toponim (yer adı)... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T14:17+0300

2021-12-05T14:17+0300

2021-12-05T14:17+0300

dünya

rusya

almanya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

lviv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045062610_0:0:2829:1592_1920x0_80_0_0_bb06f0a23d3041858f644095991ee0b1.jpg

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenleyeceği iddia edilen saldırının planlarını öğrendiğini öne süren Bild, NATO'ya yakın kaynaklarına dayanarak saldırının tahmin edilen istikametlerinin belirtildiği bir harita yayınlamıştı.Bild'in haberine tepki gösteren Zaharova, haritada 1942 yılında kullanılan toponimin kullanıldığını ve bunun sağduyuyu yok eden ideolojiyle süslenmiş bir propaganda olduğunu vurguladı.Günümüzdeki Lviv kentinin Almancada 'Lwiw' olduğunu ve Almanya'nın resmi belgelerinde de bu adın kullanıldığını belirten Zaharova, "Haritada burası 'Lemberg' olarak gösterilmiş. Şehrin işgal edildiği 1942 yılındaki haritada, Avusturya-Macaristan toponimi olan 'Lemberg' kullanılıyor. Faşistler tarafından. Alman gazeteciler bunu hangi haritadan kopyalamış acaba?" diye sordu. Zaharova, Bild'in kısa süre önce Washington Post'ta yayınlanan benzer haritadan esinlendiğini ve ABD'lilerin görsellerini sanatsal bir şekilde yeniden düzenlediğini vurguladı.

rusya

almanya

lviv

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, almanya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, lviv