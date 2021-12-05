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'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planını' sunan Bild'e Zaharova'dan yanıt: Faşist toponim kullanılmış
'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planını' sunan Bild'e Zaharova'dan yanıt: Faşist toponim kullanılmış
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planını' yayınlayan Alman Bild gazetesinin planda faşist toponim (yer adı)... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T14:17+0300
2021-12-05T14:17+0300
dünya
rusya
almanya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
lviv
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenleyeceği iddia edilen saldırının planlarını öğrendiğini öne süren Bild, NATO'ya yakın kaynaklarına dayanarak saldırının tahmin edilen istikametlerinin belirtildiği bir harita yayınlamıştı.Bild'in haberine tepki gösteren Zaharova, haritada 1942 yılında kullanılan toponimin kullanıldığını ve bunun sağduyuyu yok eden ideolojiyle süslenmiş bir propaganda olduğunu vurguladı.Günümüzdeki Lviv kentinin Almancada 'Lwiw' olduğunu ve Almanya'nın resmi belgelerinde de bu adın kullanıldığını belirten Zaharova, "Haritada burası 'Lemberg' olarak gösterilmiş. Şehrin işgal edildiği 1942 yılındaki haritada, Avusturya-Macaristan toponimi olan 'Lemberg' kullanılıyor. Faşistler tarafından. Alman gazeteciler bunu hangi haritadan kopyalamış acaba?" diye sordu. Zaharova, Bild'in kısa süre önce Washington Post'ta yayınlanan benzer haritadan esinlendiğini ve ABD'lilerin görsellerini sanatsal bir şekilde yeniden düzenlediğini vurguladı.
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rusya, almanya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, lviv

'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planını' sunan Bild'e Zaharova'dan yanıt: Faşist toponim kullanılmış

14:17 05.12.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı planını' yayınlayan Alman Bild gazetesinin planda faşist toponim (yer adı) kullandığına dikkat çekti.
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenleyeceği iddia edilen saldırının planlarını öğrendiğini öne süren Bild, NATO'ya yakın kaynaklarına dayanarak saldırının tahmin edilen istikametlerinin belirtildiği bir harita yayınlamıştı.

Bild'in haberine tepki gösteren Zaharova, haritada 1942 yılında kullanılan toponimin kullanıldığını ve bunun sağduyuyu yok eden ideolojiyle süslenmiş bir propaganda olduğunu vurguladı.

Günümüzdeki Lviv kentinin Almancada 'Lwiw' olduğunu ve Almanya'nın resmi belgelerinde de bu adın kullanıldığını belirten Zaharova, "Haritada burası 'Lemberg' olarak gösterilmiş. Şehrin işgal edildiği 1942 yılındaki haritada, Avusturya-Macaristan toponimi olan 'Lemberg' kullanılıyor. Faşistler tarafından. Alman gazeteciler bunu hangi haritadan kopyalamış acaba?" diye sordu.

Zaharova, Bild'in kısa süre önce Washington Post'ta yayınlanan benzer haritadan esinlendiğini ve ABD'lilerin görsellerini sanatsal bir şekilde yeniden düzenlediğini vurguladı.
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