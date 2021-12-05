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Sanatçı Nur Sürer, Sinema Onur Ödülü'nü Ali İsmail Korkmaz'a adadı
Sanatçı Nur Sürer, Sinema Onur Ödülü'nü Ali İsmail Korkmaz'a adadı
Usta sanatçı Nur Sürer, Eskişehir Film Festivali'nde, Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü ve ödülü Ali İsmail Korkmaz'a adadı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T13:11+0300
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yaşam
ali ismail korkmaz
ödül
nur sürer
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Bu yıl 21. kez düzenlenen Eskişehir Film Festivali başladı. Festivalin açılış gecesinde usta oyuncu Nur Sürer'e Sinema Onur Ödülü' verildi. Sürer, ödülünü Gezi Parkı protestolarında katıldığı yürüyüşten dönerken polis tarafından dövülüp hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz adına aldı.Medyatava'dan Gizem Ertürk'ün haberine göre, Sürer ödül töreninde "Bu ödülü bu şehrin karanlık sokaklarında sinsice öldürülen Ali İsmail Korkmaz için alıyorum" dedi.
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ali ismail korkmaz, ödül, nur sürer

Sanatçı Nur Sürer, Sinema Onur Ödülü'nü Ali İsmail Korkmaz'a adadı

13:11 05.12.2021 (güncellendi: 13:14 05.12.2021)
© DHASanatçı Nur Sürer
Sanatçı Nur Sürer - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© DHA
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Usta sanatçı Nur Sürer, Eskişehir Film Festivali'nde, Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü ve ödülü Ali İsmail Korkmaz'a adadı.
Bu yıl 21. kez düzenlenen Eskişehir Film Festivali başladı. Festivalin açılış gecesinde usta oyuncu Nur Sürer'e Sinema Onur Ödülü' verildi. Sürer, ödülünü Gezi Parkı protestolarında katıldığı yürüyüşten dönerken polis tarafından dövülüp hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz adına aldı.
Medyatava'dan Gizem Ertürk'ün haberine göre, Sürer ödül töreninde "Bu ödülü bu şehrin karanlık sokaklarında sinsice öldürülen Ali İsmail Korkmaz için alıyorum" dedi.
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