https://tr.sputniknews.com/20211205/sanatci-nur-surer-sinema-onur-odulunu-ali-ismail-korkmaza-adadi-1051458407.html

Sanatçı Nur Sürer, Sinema Onur Ödülü'nü Ali İsmail Korkmaz'a adadı

Sanatçı Nur Sürer, Sinema Onur Ödülü'nü Ali İsmail Korkmaz'a adadı

Usta sanatçı Nur Sürer, Eskişehir Film Festivali'nde, Sinema Onur Ödülü'ne layık görüldü ve ödülü Ali İsmail Korkmaz'a adadı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T13:11+0300

2021-12-05T13:11+0300

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yaşam

ali ismail korkmaz

ödül

nur sürer

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Bu yıl 21. kez düzenlenen Eskişehir Film Festivali başladı. Festivalin açılış gecesinde usta oyuncu Nur Sürer'e Sinema Onur Ödülü' verildi. Sürer, ödülünü Gezi Parkı protestolarında katıldığı yürüyüşten dönerken polis tarafından dövülüp hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz adına aldı.Medyatava'dan Gizem Ertürk'ün haberine göre, Sürer ödül töreninde "Bu ödülü bu şehrin karanlık sokaklarında sinsice öldürülen Ali İsmail Korkmaz için alıyorum" dedi.

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ali ismail korkmaz, ödül, nur sürer