https://tr.sputniknews.com/20211205/suudi-arabistan-sputnik-v-asisi-olan-kisileri-ulkeye-kabul-etme-karari-aldi-1051460285.html

Suudi Arabistan, Sputnik V aşısı olan kişileri ülkeye kabul etme kararı aldı

Suudi Arabistan, Sputnik V aşısı olan kişileri ülkeye kabul etme kararı aldı

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Suudi Arabistan'ın 1 Ocak 2022'den itibaren Sputnik V aşılı kişileri bir dizi şartın yerine getirilmesi koşuluyla ülkeye... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T15:00+0300

2021-12-05T15:00+0300

2021-12-05T15:00+0300

koronavirüs

suudi arabistan

koronavirüs aşısı

sputnik v

koronavirüs tedbirleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051132358_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7d92124339b4891c508855e21fa576e4.jpg

RDIF'in açıklamasına göre Suudi Arabistan, Sputnik V aşılı kişileri ülkeye kabul etme kararı alan 102. ülke oldu.Karar uyarınca 1 Ocak 2022'den itibaren Suudi Arabistan'a gidecek olan Sputnik V aşılı kişilerin, ülkeye giriş yaptıktan sonra 48 saat karantinada kalmaları ve PCR testi yaptırmaları gerekecek.RDIF, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ile RDIF arasındaki kapsamlı işbirliği ve istişarelerin ardından Suudi Yatırım Bakanlığı'nın desteğiyle alınan kararın dünya genelindeki Sputnik V aşılı Müslümanların hac ve umre vazifeleri için Mekke ve Medine'ye gitmesine imkan sunacağını vurguladı.RDIF, "Suudi Arabistan'daki düzenleyici kurumların aldığı bu olumlu karar, turist akışlarının artırılması ve Moskova ile Riyad arasındaki iş ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir rol oynayacak" diye ekledi.

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suudi arabistan, koronavirüs aşısı, sputnik v, koronavirüs tedbirleri