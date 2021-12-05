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Suudi Arabistan, Sputnik V aşısı olan kişileri ülkeye kabul etme kararı aldı
Suudi Arabistan, Sputnik V aşısı olan kişileri ülkeye kabul etme kararı aldı
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Suudi Arabistan'ın 1 Ocak 2022'den itibaren Sputnik V aşılı kişileri bir dizi şartın yerine getirilmesi koşuluyla ülkeye... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T15:00+0300
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koronavirüs
suudi arabistan
koronavirüs aşısı
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RDIF'in açıklamasına göre Suudi Arabistan, Sputnik V aşılı kişileri ülkeye kabul etme kararı alan 102. ülke oldu.Karar uyarınca 1 Ocak 2022'den itibaren Suudi Arabistan'a gidecek olan Sputnik V aşılı kişilerin, ülkeye giriş yaptıktan sonra 48 saat karantinada kalmaları ve PCR testi yaptırmaları gerekecek.RDIF, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ile RDIF arasındaki kapsamlı işbirliği ve istişarelerin ardından Suudi Yatırım Bakanlığı'nın desteğiyle alınan kararın dünya genelindeki Sputnik V aşılı Müslümanların hac ve umre vazifeleri için Mekke ve Medine'ye gitmesine imkan sunacağını vurguladı.RDIF, "Suudi Arabistan'daki düzenleyici kurumların aldığı bu olumlu karar, turist akışlarının artırılması ve Moskova ile Riyad arasındaki iş ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir rol oynayacak" diye ekledi.
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suudi arabistan, koronavirüs aşısı, sputnik v, koronavirüs tedbirleri

Suudi Arabistan, Sputnik V aşısı olan kişileri ülkeye kabul etme kararı aldı

15:00 05.12.2021
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Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
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Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Suudi Arabistan'ın 1 Ocak 2022'den itibaren Sputnik V aşılı kişileri bir dizi şartın yerine getirilmesi koşuluyla ülkeye kabul edeceğini açıkladı.
RDIF'in açıklamasına göre Suudi Arabistan, Sputnik V aşılı kişileri ülkeye kabul etme kararı alan 102. ülke oldu.

Karar uyarınca 1 Ocak 2022'den itibaren Suudi Arabistan'a gidecek olan Sputnik V aşılı kişilerin, ülkeye giriş yaptıktan sonra 48 saat karantinada kalmaları ve PCR testi yaptırmaları gerekecek.

RDIF, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ile RDIF arasındaki kapsamlı işbirliği ve istişarelerin ardından Suudi Yatırım Bakanlığı'nın desteğiyle alınan kararın dünya genelindeki Sputnik V aşılı Müslümanların hac ve umre vazifeleri için Mekke ve Medine'ye gitmesine imkan sunacağını vurguladı.
RDIF, "Suudi Arabistan'daki düzenleyici kurumların aldığı bu olumlu karar, turist akışlarının artırılması ve Moskova ile Riyad arasındaki iş ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir rol oynayacak" diye ekledi.
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