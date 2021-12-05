https://tr.sputniknews.com/20211205/turkiye-barolar-birligi-baskanligina-secilen-sagkan-elestiriye-acik-bir-tbb-goreceksiniz--1051465214.html

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçilen Sağkan: Eleştiriye açık bir TBB göreceksiniz

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçilen Sağkan: Eleştiriye açık bir TBB göreceksiniz

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan, "Bugün itibarıyla artık TBB'nin kapıları tüm avukatlara ayrıştırmadan, ötekileştirmeden... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T20:17+0300

2021-12-05T20:17+0300

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türkiye

türkiye barolar birliği (tbb)

erinç sağkan

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Sağkan, TBB'nin 36. Olağan Genel Kurulu'nun ardından, Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, birliğin en yüksek karar organı olan genel kurulun, 348 delegenin tamamının katıldığı bir oylama neticesinde değişimden yana tavır koyduğunu söyledi.Erinç Sağkan, genel kurulda, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma ihlali gibi temel hak ve özgürlüklerin ihlaline etkin bir şekilde karşı duracak bir TBB isteğinin çok net olarak ortaya konulduğunu belirtti.Türkiye'de son yıllarda insan hakları ihlallerinin arttığını, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararlarının uygulanmadığını, bu kararların tartışmaya açıldığı bir ortam bulunduğunu öne süren Sağkan, bu dönemde TBB'ye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.TBB'nin, mesleğin ve meslektaşların hak ettiği kazanımları alabilmesi için çalışacağını bildiren Sağkan, "Bugün itibarıyla artık TBB'nin kapıları tüm avukatlara ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dışlamadan açık olacaktır. Bugün itibarıyla TBB, yurttaşın sesi, avukatın yanı başında yer alan en güçlü meslek örgütü olacaktır." dedi.Sağkan, yola çıkarken birliği yönetmeye değil, birlikte yönetmeye talip olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Sağkan, konuşmasının sonunda, tüm meslektaşlarına ve önceki TBB yönetimine teşekkür etti.

https://tr.sputniknews.com/20211205/turkiye-barolar-birliginde-metin-feyzioglu-donemi-sona-erdi-yeni-baskan-erinc-sagkan-1051462636.html

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türkiye barolar birliği (tbb), erinç sağkan