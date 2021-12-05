https://tr.sputniknews.com/20211205/turkiye-barolar-birliginde-metin-feyzioglu-donemi-sona-erdi-yeni-baskan-erinc-sagkan-1051462636.html

Türkiye Barolar Birliği’nde Metin Feyzioğlu dönemi sona erdi: Yeni başkan Erinç Sağkan

Türkiye Barolar Birliği’nde Metin Feyzioğlu dönemi sona erdi: Yeni başkan Erinç Sağkan

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda bugün yeni başkan seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre TBB’nin yeni başkanı 'çoklu baro' yasasına... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T17:33+0300

2021-12-05T17:33+0300

2021-12-05T18:59+0300

türkiye

metin feyzioğlu

türkiye barolar birliği

erinç sağkan

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Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu’nun ikinci gününde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için seçim yapıldı. 348 delegenin oy kullandığı seçimde oy verme işlemi saat 09:00’da başladı ve 17:00’ye kadar devam etti.Yeni yönetim için mevcut başkan Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve Mardin Barosu avukatlarından Medeni Ayhan yarıştı.Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçildi.Diğer aday Metin Feyzioğlu ise 156 oy aldı. 10 delege ise başkanlık seçimi için oy kullanmadı.Genel kurulda, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlendi.Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, Feyzioğlu’nun yönetim kurulu aday listesinde sekiz, Sağkan’ın listesinde ise beş baro başkanı bulunmaktaydı.Feyzioğlu’nun listesinde bulunan isimler şu şekilde: Ağrı Barosu Başkanı Mehmet Salih Aydın, Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, eski Isparta Barosu Başkanı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir, Bitlis Barosu Başkanı Fuat Özgül, Giresun Barosu Delegesi Gültekin Uzunalioğlu, Tokat Barosu Başkanı Melih Yardımcı, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar ve Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentür.Sağkan’ın listesinde bulunan isimler ise şöyle: Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, İzmir Barosu Delegesi Ercan Demir, Muş Barosu Delegesi Abdülbaki Çelebi, Muş Barosu Delegesi Ali Bayram ve Ankara Barosu Delegesi İsmail Cumhur Bozkurt.İlk tebrik Yavaş’tanSağkan'a siyaset cephesinden ilk tebrik Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Yavaş, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:İmamoğlu: Hukukun üstünlüğü ve adaleti egemen kılma mücadelesinde başarılar diliyorumİmamoğlu da "Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı seçimini kazanan Erinç Sağkan'ı ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, hukukun üstünlüğü ve adaleti egemen kılma mücadelesinde başarılar diliyorum" diye yazdı.Sağkan: Kimsenin başını öne eğdirmeyeceğizSeçilmesinin ardından bir açıklama yapan Sağkan, "Bu ülkede hiçbir avukat, baro yalnız; yurttaşlarımızın hiçbiri de savunmasız kalmayacak' diyorduk, bundan sonra da vatandaşlarımızın, avukatlarımızın, stajyer avukatlarımızın göreceği duruş tam bu şekilde olacaktır" dedi.Seçime delegelerin tamamının katıldığını belirten Sağkan, "Genel kurul irademiz, değişimden yana tavır koydu. Kimsenin başını öne eğdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Feyzioğlu: Allah'a ısmarladıkSeçimi kaybetmesinin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Feyzioğlu, Sağkan'ı tebrik etti.Feyzioğlu mesajını, "Allah'a ısmarladık" diye bitirdi.Erinç Sağkan kimdir?Erinç Sağkan 24 Nisan 1978 yılında dünyaya geldi. Aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden olan Sağkan ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.Ankara Barosu’nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı yaptı.Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti. Rakipleri ise; Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar grubu adayı Gençer Özdemir 2 bin 283 oy, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adayı Murat Kemal Gürbüz de bin 256 oy almıştı.Sağkan adaylık açıklamasında şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20210409/tbb-baskani-feyzioglu-cumhurbaskani-erdogan-gercek-bir-insan-plastik-degil-1044235464.html

https://tr.sputniknews.com/20211203/suaviden-tbb-baskani-feyziogluna-sarki-tepkisi-bu-korsanliktir-1051428023.html

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metin feyzioğlu, türkiye barolar birliği, erinç sağkan