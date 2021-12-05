https://tr.sputniknews.com/20211205/turkiyede-vatandaslarin-yuzde-67si-ulke-gelirinin-yuzde-10luk-zengin-kesime-aktigini-dusunuyor-1051455921.html

'Türkiye'de vatandaşların yüzde 67'si, ülke gelirinin yüzde 10'luk zengin kesime aktığını düşünüyor'

'Türkiye'de vatandaşların yüzde 67'si, ülke gelirinin yüzde 10'luk zengin kesime aktığını düşünüyor'

Türkiye, milli gelirin en zengin yüzde 10'luk kısma aktığını en çok düşünen ülke oldu. OECD'nin son gelir eşitsizliği raporuna göre Türkiye'de vatandaşların... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T09:21+0300

2021-12-05T09:21+0300

2021-12-05T09:21+0300

ekonomi

oecd

ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)

rapor

milli gelir

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Türk vatandaşlarının yüzde 67'si, “Ülkenin toplam gelirinin büyük bölümü en zengin yüzde 10'a akıyor” derken, Türkiye bu oranla tüm OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alıyor.Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre OECD ortalaması ise yüzde 52 seviyesinde bulunuyor.Ülkesinde gelirin yüzde 10'luk zengin kısma aktığını en az düşünen halk ise yüzde 38'le Danimarka halkı.Raporda ülke vatandaşlarının bu derin gelir eşitsizliğini nasıl algıladığı üzerinde duruluyor. OECD raporda Türkiye'nin hem gelir eşitsizliğinin çok yoğun olduğu, hem de vatandaşlarının bu konudaki endişeyi derinden hissettiği ülke olduğunun altını çiziyor.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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oecd, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), rapor, milli gelir