Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211205/turkiyede-vatandaslarin-yuzde-67si-ulke-gelirinin-yuzde-10luk-zengin-kesime-aktigini-dusunuyor-1051455921.html
'Türkiye'de vatandaşların yüzde 67'si, ülke gelirinin yüzde 10'luk zengin kesime aktığını düşünüyor'
'Türkiye'de vatandaşların yüzde 67'si, ülke gelirinin yüzde 10'luk zengin kesime aktığını düşünüyor'
Türkiye, milli gelirin en zengin yüzde 10'luk kısma aktığını en çok düşünen ülke oldu. OECD'nin son gelir eşitsizliği raporuna göre Türkiye'de vatandaşların... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T09:21+0300
2021-12-05T09:21+0300
ekonomi
oecd
ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd)
rapor
milli gelir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103306/31/1033063102_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3089e507910b3ef4938747c0f213641f.jpg
Türk vatandaşlarının yüzde 67'si, “Ülkenin toplam gelirinin büyük bölümü en zengin yüzde 10'a akıyor” derken, Türkiye bu oranla tüm OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alıyor.Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre OECD ortalaması ise yüzde 52 seviyesinde bulunuyor.Ülkesinde gelirin yüzde 10'luk zengin kısma aktığını en az düşünen halk ise yüzde 38'le Danimarka halkı.Raporda ülke vatandaşlarının bu derin gelir eşitsizliğini nasıl algıladığı üzerinde duruluyor. OECD raporda Türkiye'nin hem gelir eşitsizliğinin çok yoğun olduğu, hem de vatandaşlarının bu konudaki endişeyi derinden hissettiği ülke olduğunun altını çiziyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103306/31/1033063102_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_7c5ff1f3c61b529a3eebafa98e797253.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
oecd, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü (oecd), rapor, milli gelir

'Türkiye'de vatandaşların yüzde 67'si, ülke gelirinin yüzde 10'luk zengin kesime aktığını düşünüyor'

09:21 05.12.2021
© AA / Onur ÇobanTaksim, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, kalabalık
Taksim, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© AA / Onur Çoban
Abone ol
Türkiye, milli gelirin en zengin yüzde 10'luk kısma aktığını en çok düşünen ülke oldu. OECD'nin son gelir eşitsizliği raporuna göre Türkiye'de vatandaşların eşitsizlik algısı ise en yüksek seviyede.
Türk vatandaşlarının yüzde 67'si, “Ülkenin toplam gelirinin büyük bölümü en zengin yüzde 10'a akıyor” derken, Türkiye bu oranla tüm OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alıyor.
Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre OECD ortalaması ise yüzde 52 seviyesinde bulunuyor.
Ülkesinde gelirin yüzde 10'luk zengin kısma aktığını en az düşünen halk ise yüzde 38'le Danimarka halkı.
Raporda ülke vatandaşlarının bu derin gelir eşitsizliğini nasıl algıladığı üzerinde duruluyor. OECD raporda Türkiye'nin hem gelir eşitsizliğinin çok yoğun olduğu, hem de vatandaşlarının bu konudaki endişeyi derinden hissettiği ülke olduğunun altını çiziyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:15Ticaret Bakanlığı, 'Dev, müthiş, efsane' diyerek indirim yapanları inceleyecek
11:06İngiltere yurtdışından gelen tüm yolculara test zorunluluğu getirdi
10:24Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 13'e çıktı
10:22Büyükçekmece'de 20 yaşında bir kadının cansız bedeni bulundu
09:30Hukukçular uyardı: Kirada ara zamma dikkat
09:25Merkez Bankası Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunan Muharrem İnce: 'Sevsinler sizin adaletinizi'
09:21'Türkiye'de vatandaşların yüzde 67'si, ülke gelirinin yüzde 10'luk zengin kesime aktığını düşünüyor'
09:18Meteoroloji'den 6 bölgeye şiddetli sağanak uyarısı
09:17Sözcü yazarı Öztürk: Yeni bir parti daha yolda
09:13Bodrum'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
06:26Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, ödülünü Monako'da aldı
06:15CHP'li Karabat: Geliyor gelmekte olan, eriyor erimekte olan
05:26Meta'dan, rıza dışında yüklenen porno filmleri için çözüm önerisi: Çıplak görüntülerinizi yükleyin
05:04Kolombiya'da askeri birliğe saldırı: 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı
04:44Çaldığı elektrikli bisikleti şarjı bitince dereye attı
04:28Fenerbahçe: 2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe’dir
03:26Gazze'den çıkmak isteyenlere koronavirüs aşısı zorunluluğu getirildi
03:11Van'ın İran sınırında parçalanmış ceset bulundu
02:51İskenderun Körfezi'nde dinamit yüklü konteyner denize düştü: Gemiler uzaklaştırıldı, uyarı yapıldı
02:34Kanada yerlileri, Vatikan Müzesi'ndeki tarihi eserlerinin iadesini istiyor