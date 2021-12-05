https://tr.sputniknews.com/20211205/uludagda-zirve-yuruyusune-cikan-3-kisi-mahsur-kaldi-1051466597.html

Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıkan 3 kişi mahsur kaldı

Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıkan 3 kişi mahsur kaldı

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen arama- kurtarma ekipleri, 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T22:10+0300

2021-12-05T22:10+0300

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türkiye

uludağ

mahsur kalma

arama kurtarma

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Bursa’da henüz kimliği öğrenilemeyen 3 kişi, sabah saatlerinde gezmek için Uludağ’a çıktı. Yürüyüş sırasında bir kişinin ayağı burkuldu. Ayağı burkulan kişinin yürüyemeyecek durumda olması üzerine arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, interneti çekmediği için konum atamayan 3 kişinin yerini telefon sinyalinden belirledi. Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma ( JAK) ekipleri, fırtına ve sis nedeniyle mahsur kaldıkları alana ulaşamadı. Bunun üzerine AFAD, NAK, ANDA, UMKE ve AKUT ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler, telefonlarının şarjları biten ancak sinyalinden aynı noktada durdukları tespit edilen kişileri bulmak İçin arama- kurtarma çalışması sürdürülüyor.

türkiye

uludağ

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uludağ, mahsur kalma, arama kurtarma