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Veresiye alkol satmayan kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu
Veresiye alkol satmayan kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu
Kağıthane’de bir tekel bayisine girerek alkol almak isteyen iki kişi, veresiyeyi kabul etmeyen kasiyeri tabanca doğrultarak tehdit etti. Şüpheliler, polis... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T13:29+0300
2021-12-05T13:29+0300
yaşam
istanbul
türkiye
tehdit
alkol
kağıthane
silah
veresiye
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İHA’nın aktardığına göre, İstanbul Kağıthane’de yaşanan olayda, Hüseyin G.’nin çalıştığı tekel bayisine gelen iki kişi kasiyere doğru yaklaşarak sohbet etmeye başladı. Şüpheli iki şahıs kasiyer Hüseyin G.’den veresiye olarak alkol almak istedi. Kasiyer Hüseyin G. ise kabul etmeyince şüpheli şahıslarla kasiyer arasında tartışma çıktı.Kasiyerle tartışan şüphelilerden bir tanesi, tezgahtaki ürünü eline alıp kasiyerin kafasına fırlattı. Yanında getirdiği tabancayı çıkartarak tehdit edip hakaretler de savuran şahsı, arkadaşı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra tabancayı beline takan şahıs marketten çıktı. Yaşanan olay üzerine olaya şahit olanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda şahısların emniyette çok sayıda kayıtları bulunan Talha Y. ve Serkan Ö. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Serkan Ö. ve Talha Y., olayda kullandıkları silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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istanbul, türkiye, tehdit, alkol, kağıthane, silah, veresiye

Veresiye alkol satmayan kasiyere ürün fırlatıp silah doğrulttu

13:29 05.12.2021
© İHA / DOĞAN CAN CESURKağıthane'de bir tekel bayisine girerek alkol almak isteyen şehir magandaları, veresiyeyi kabul etmeyen kasiyeri tabanca doğrultarak tehdit etti. Dehşet anları kameralara yansırken, çalışanın kafasına ürün de fırlatan magandalar polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kağıthane'de bir tekel bayisine girerek alkol almak isteyen şehir magandaları, veresiyeyi kabul etmeyen kasiyeri tabanca doğrultarak tehdit etti. Dehşet anları kameralara yansırken, çalışanın kafasına ürün de fırlatan magandalar polis ekipleri tarafından yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
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Kağıthane’de bir tekel bayisine girerek alkol almak isteyen iki kişi, veresiyeyi kabul etmeyen kasiyeri tabanca doğrultarak tehdit etti. Şüpheliler, polis tarafından yakalandı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İHA’nın aktardığına göre, İstanbul Kağıthane’de yaşanan olayda, Hüseyin G.’nin çalıştığı tekel bayisine gelen iki kişi kasiyere doğru yaklaşarak sohbet etmeye başladı. Şüpheli iki şahıs kasiyer Hüseyin G.’den veresiye olarak alkol almak istedi. Kasiyer Hüseyin G. ise kabul etmeyince şüpheli şahıslarla kasiyer arasında tartışma çıktı.
Kasiyerle tartışan şüphelilerden bir tanesi, tezgahtaki ürünü eline alıp kasiyerin kafasına fırlattı. Yanında getirdiği tabancayı çıkartarak tehdit edip hakaretler de savuran şahsı, arkadaşı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra tabancayı beline takan şahıs marketten çıktı. Yaşanan olay üzerine olaya şahit olanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda şahısların emniyette çok sayıda kayıtları bulunan Talha Y. ve Serkan Ö. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Serkan Ö. ve Talha Y., olayda kullandıkları silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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