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Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum
Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin olarak, Bugün saat 11.00’de, Kemal... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T13:12+0300
2021-12-05T13:12+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ziyaret
ali ihsan karahasanoğlu
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Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin olarak, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in amiri değil, bir şey değil.. 'Saat 11.00’de geliyorum' diyor ve TÜİK’e baskın düzenliyorsa. Ben bir seçmen olarak siyasi partilerin tek hedefinin seçmenden oy almak olması gerçeği karşısında, benim de oyuma talip olmaları gerektiğinden. Bugün saat 11.00’de, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezine gideceğim. İçeri almazlar mı? Kendileri bilir" düşüncesini dile getirdi.Karahasanoğlu yazısında, "Bir seçmeni, isminde “halk” kelimesi olan partinin genel merkez binasına almamış olurlar.. Tabii ki şaka yapıyorum.. Randevu almadan nereye gideyim? Nasıl gideyim? Niye gideyim? Adama “manyak mısın” diye sormazlar mı? “Burası yol geçen hanı mı?” demezler mi? İşin esprisi bir yana.. TÜİK’e baskın düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Akit’e mensup muhabirleri de, Ankara Temsilcisini de CHP Genel Merkezi’nin kapısından içeri, hem de tüm basın mensuplarını davet ettikleri toplantıda bile sokmadıklarını hatırlatsam, ne dersiniz? Akit’in muhabirlerini bile sokmadıkları CHP binasına, şimdi onlarca ceza ve tazminat davası açtıkları beni mi sokacaklar?" ifadesini kullandı.Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:"Ama bir hayal kuralım.. Haftada yedi gün çalışan Tayyip Erdoğan’ın koltuğuna göz diken Kemal Kılıçdaroğlu’nun, pazar günü CHP Genel Merkezi’ne gelip gelmediğini sorgulamakla başlayıp.. Gerçekten CHP Genel Merkezi’nden içeri girebilsem, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebilsem, kendisine soracağım soruları sıralayayım.. Gerçekten Kemal bey ile görüşebilsem.. En başta.. Mahalli seçimler öncesinde verdiği namus sözünden başlardım.."
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kemal kılıçdaroğlu, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), ziyaret, ali ihsan karahasanoğlu

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum

13:12 05.12.2021
© Fotoğraf : TwitterAli Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin olarak, Bugün saat 11.00’de, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezine gideceğim. İçeri almazlar mı? Kendileri bilir" dedi.
Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyaretine ilişkin olarak, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in amiri değil, bir şey değil.. 'Saat 11.00’de geliyorum' diyor ve TÜİK’e baskın düzenliyorsa. Ben bir seçmen olarak siyasi partilerin tek hedefinin seçmenden oy almak olması gerçeği karşısında, benim de oyuma talip olmaları gerektiğinden. Bugün saat 11.00’de, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezine gideceğim. İçeri almazlar mı? Kendileri bilir" düşüncesini dile getirdi.
Karahasanoğlu yazısında, "Bir seçmeni, isminde “halk” kelimesi olan partinin genel merkez binasına almamış olurlar.. Tabii ki şaka yapıyorum.. Randevu almadan nereye gideyim? Nasıl gideyim? Niye gideyim? Adama “manyak mısın” diye sormazlar mı? “Burası yol geçen hanı mı?” demezler mi? İşin esprisi bir yana.. TÜİK’e baskın düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Akit’e mensup muhabirleri de, Ankara Temsilcisini de CHP Genel Merkezi’nin kapısından içeri, hem de tüm basın mensuplarını davet ettikleri toplantıda bile sokmadıklarını hatırlatsam, ne dersiniz? Akit’in muhabirlerini bile sokmadıkları CHP binasına, şimdi onlarca ceza ve tazminat davası açtıkları beni mi sokacaklar?" ifadesini kullandı.
Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Ama bir hayal kuralım.. Haftada yedi gün çalışan Tayyip Erdoğan’ın koltuğuna göz diken Kemal Kılıçdaroğlu’nun, pazar günü CHP Genel Merkezi’ne gelip gelmediğini sorgulamakla başlayıp.. Gerçekten CHP Genel Merkezi’nden içeri girebilsem, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebilsem, kendisine soracağım soruları sıralayayım.. Gerçekten Kemal bey ile görüşebilsem.. En başta.. Mahalli seçimler öncesinde verdiği namus sözünden başlardım.."
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