https://tr.sputniknews.com/20211206/10-bin-lira-maasa-coban-bulamiyorlar-bir-hafta-yapan-ikinci-hafta-kacip-gidiyor-1051485684.html

10 bin lira maaşa çoban bulamıyorlar: 'Bir hafta yapan ikinci hafta kaçıp gidiyor'

10 bin lira maaşa çoban bulamıyorlar: 'Bir hafta yapan ikinci hafta kaçıp gidiyor'

Siirt'te köylerde hayvanlarını yaylalarda otlatacak çoban bulamayan vatandaşlar, 10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban arıyor. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T14:06+0300

2021-12-06T14:06+0300

2021-12-06T14:08+0300

çoban

siirt

maaş

ekonomi

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Siirt'te köylerde tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemeyen gençler 10 bin lira maaşı kabul etmiyor.Kışın gelmesiyle hayvanlarına bakacak ve sıcak bölgelere götürecek çoban bulamadıklarını söyleyen sürü sahibi Zeki İmaç, zor bir meslek olduğu için bu işi yapacak insan bulamadıklarını ifade etti.'Zor bir meslektir'Kış ayı boyunca hayvanlara bakacak çalışan bulamadıkları için aile fertleriyle dönüşümlü olarak çobanlık yaptıklarını belirten İmaç, yorucu ve meşakkatli bir iş olduğu için kimsenin bu işi tercih etmediğini kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211015/5-bin-lira-maas-ile-calisacak-coban-bulamiyorlar-1049838351.html

siirt

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çoban, siirt, maaş