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https://tr.sputniknews.com/20211206/1051492845.html
Kolombiya'da Çizgi Roman fuarı düzenlendi
Kolombiya'da Çizgi Roman fuarı düzenlendi
Kolombiya'nın Medellin kentindeki bir fuar merkezinde 'Comic Con (Çizgi Roman)' fuarı düzenlendi. Çizgi roman ve video oyunlarının sergilenmesinin yanı sıra... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T16:48+0300
2021-12-06T16:48+0300
2021-12-06T16:49+0300
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marvel
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Kolombiya'da Çizgi Roman fuarı düzenlendi 16:48 06.12.2021 (güncellendi: 16:49 06.12.2021)
Kolombiya'nın Medellin kentindeki bir fuar merkezinde 'Comic Con (Çizgi Roman)' fuarı düzenlendi. Çizgi roman ve video oyunlarının sergilenmesinin yanı sıra birçok ürünün satıldığı fuarda, bazı katılımcılar makyaj ve kostümleri ile dikkat çekti.
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