'12 yıl darbe ve diktatörlük dönemi yaşayan Honduras’ta halkın ilk beklentisi geçmişle hesaplaşma'

“Ama ikinci bir boyut daha var, ekonomik kısım var. 1999’dan alırsak eğer, aradan 22 yıl geçmiş. Devasa bir deneyim var Latin Amerika’da. Hem bu genele hem de Honduras üzerinden baktığımızda şuna önem veriyorum. Zelaya bir önceki devlet başkanı, yani şu an seçilen Xiomara’nın eşi. 2006’da seçilmişti, 2009’da yeni bir kurucu meclis kurup, yeni bir anayasa oluşturma önerisinde bulundu, referanduma gidecekti, o sırada darbe yaptılar. Darbenin ardından kongrede yapılan oylamada Zelaya’nın kendi partisinden insanların dahi Zelaya’nın sözde istifa mektubunu kabul ettiler. İstifa mektubu yalandı ama kabul ettiler. Latin Amerika’daki bu tür çıkışların birçoğunda birtakım sol programa sahip liderler var. Fakat bunların pek azının arkasında gerçekten örgütlü bir yapı var. Çoğunluğu çeşitli güçlerin ittifakları ve çok sık bozuluyor. Birdenbire beklenmedik yönelimlere girilebiliyor. Bunun dışında kalan örneklerde görece bir istikrar var. Örneğin Honduras’ın komşularından Nikaragua'da Sandinistler zaten tarihsel kökene sahip örgütlü bir yapıya sahip oldukları için Daniel Ortega çok daha istikrarlı. Honduras gibi birçok yerde bu sıkıntılar yaşanıyor. Xiomara Castro’nun kendi kişisel yaklaşımı var. Fakat parti içinde birçok farklı eğilime sahip grup var. Honduras’ın sermaye kesimlerinden de temsilciler barındıran bir parti. Dolayısıyla biraz izleyip görmemiz gerekecek. Darbenin yasal izlerini temizlemek ilk iş olduğu için radikal bir altyapıda dönüşüm beklentisi hemen kimsede yok. Nikaragua'daki Sandinist cephe daha köklerini özellikle 80’li yıllardan alan ve ciddi bir mücadele geçmişine sahip bir hareket. Çok daha fazla kadrosu var, kendi içinde bir iç bütünlüğü var, halkla çok daha derin ilişkileri var. Bütün bunlar en önemli savunma mekanizmaları.”