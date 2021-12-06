https://tr.sputniknews.com/20211206/1500-yillik-mezar-stelini-cikarirken-yakalandilar-7-milyon-liraya-musteri-aramislar-1051479373.html

1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar: 7 milyon liraya müşteri aramışlar

1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar: 7 milyon liraya müşteri aramışlar

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen, üzerinde insan figürlerinin yer aldığı kabartmalı mezar stelini toprak... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T12:25+0300

2021-12-06T12:25+0300

2021-12-06T12:30+0300

tarihi eser

yaşam

kütahya

mezar

kaçak kazı

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Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altıntaş ilçesinde yaşayan E.G.'nin tarlasında tarihi eser bulduğu ve toprak altından çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.Savcılık talimatıyla E.G., takibe alındı. Düzenlenen operasyonda E.G.'nin yanı sıra H.G., S.G. ve M.A.G., mezar stelini kaçak kazı yaparak çıkarmaya çalışırken yakaladı.Video çekip değer biçmişlerŞüphelilerin, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen mezar taşının topraktan çıkarılan kısımlarını videoya alıp, 7 milyon lira değer belirledikleri ve satmak için müşteri aradıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen, 165 santim uzunluğunda, 90 santim genişliğinde ve 30 santim kalınlığında olan, üzerinde kabartmalı insan figürleri bulunan mezar steli, incelenmesi için Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211122/istanbulda-bin-730-parca-tarihi-eser-ele-gecirildi-1051026569.html

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tarihi eser, kütahya, mezar, kaçak kazı