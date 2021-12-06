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https://tr.sputniknews.com/20211206/1500-yillik-mezar-stelini-cikarirken-yakalandilar-7-milyon-liraya-musteri-aramislar-1051479373.html
1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar: 7 milyon liraya müşteri aramışlar
1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar: 7 milyon liraya müşteri aramışlar
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen, üzerinde insan figürlerinin yer aldığı kabartmalı mezar stelini toprak... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T12:25+0300
2021-12-06T12:30+0300
tarihi eser
yaşam
kütahya
mezar
kaçak kazı
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Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altıntaş ilçesinde yaşayan E.G.'nin tarlasında tarihi eser bulduğu ve toprak altından çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.Savcılık talimatıyla E.G., takibe alındı. Düzenlenen operasyonda E.G.'nin yanı sıra H.G., S.G. ve M.A.G., mezar stelini kaçak kazı yaparak çıkarmaya çalışırken yakaladı.Video çekip değer biçmişlerŞüphelilerin, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen mezar taşının topraktan çıkarılan kısımlarını videoya alıp, 7 milyon lira değer belirledikleri ve satmak için müşteri aradıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen, 165 santim uzunluğunda, 90 santim genişliğinde ve 30 santim kalınlığında olan, üzerinde kabartmalı insan figürleri bulunan mezar steli, incelenmesi için Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211122/istanbulda-bin-730-parca-tarihi-eser-ele-gecirildi-1051026569.html
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tarihi eser, kütahya, mezar, kaçak kazı

1500 yıllık mezar stelini çıkarırken yakalandılar: 7 milyon liraya müşteri aramışlar

12:25 06.12.2021 (güncellendi: 12:30 06.12.2021)
© DHAGömülü mezar stelini, Kütahya
Gömülü mezar stelini, Kütahya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen, üzerinde insan figürlerinin yer aldığı kabartmalı mezar stelini toprak altından çıkarmaya çalışırken yakalanan 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altıntaş ilçesinde yaşayan E.G.'nin tarlasında tarihi eser bulduğu ve toprak altından çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Savcılık talimatıyla E.G., takibe alındı. Düzenlenen operasyonda E.G.'nin yanı sıra H.G., S.G. ve M.A.G., mezar stelini kaçak kazı yaparak çıkarmaya çalışırken yakaladı.
© DHAŞüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da dedektör ele geçirildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da dedektör ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da dedektör ele geçirildi.
© DHA

Video çekip değer biçmişler

Şüphelilerin, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen mezar taşının topraktan çıkarılan kısımlarını videoya alıp, 7 milyon lira değer belirledikleri ve satmak için müşteri aradıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu belirlenen, 165 santim uzunluğunda, 90 santim genişliğinde ve 30 santim kalınlığında olan, üzerinde kabartmalı insan figürleri bulunan mezar steli, incelenmesi için Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
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