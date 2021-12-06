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https://tr.sputniknews.com/20211206/18-yasindaki-oglunu-oldurdu-esi-ve-kizini-yaraladi-namus-meselesi-yuzunden-yaptim-1051486600.html
18 yaşındaki oğlunu öldürdü, eşi ve kızını yaraladı: 'Namus meselesi yüzünden yaptım'
18 yaşındaki oğlunu öldürdü, eşi ve kızını yaraladı: 'Namus meselesi yüzünden yaptım'
Diyarbakır'da, Mahmut Bozkurt (40), evde çıkan tartışmada 18 yaşındaki oğlu Muhammed Semih'i bıçakla öldürdü, eşi Sabika (39) ve kızı Elif’i de (15) yaraladı... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T14:27+0300
2021-12-06T14:27+0300
türkiye
diyarbakır
çocuk
cinayet
baba
bıçak
katil
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4 çocuk babası Mahmut Bozkurt, evde çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Muhammed Semih'i, daha sonra da eşi Sabika ve Elif'i yaraladı. Olaya şahit olan 3 ve 9 yaşlarındaki diğer çocukları da kaçarak komşuya sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmut Bozkurt’a bıçağı bırakarak teslim olmasını söyledi. Bir süre direnen Bozkurt, daha sonra bıçağı bırakarak teslim oldu.Eve giren sağlık ekipleri, yaralılar Muhammed Semih, Sabika ve Elif Bozkurt'a müdahale etti. Muhammed Semih, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Sabika ve Elif Bozkurt ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, geniş güvenlik önlemi aldığı sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. Evde yapılan incelemenin ardından Muhammed Semih'in cansız bedeni otopsi yapılmaz üzere adli tıp kurumuna götürüldü.Çocuklar korumaya alındıOlay sırasında korkan ve komşuya sığınan iki kardeş, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Mahmut Bozkurt, ilk ifadesinde olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi.Mahmut Bozkurt'a daha önce aile içi şiddetten işlem yapıldığı, 3 kez uzaklaştırma kararı alındığı ve geçen kasım ayında sona eren kararın ardından, Sabika Bozkurt'un eşiyle barıştığı için talebinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211120/erzurumda-kadin-cinayeti-otoparka-yuruyen-genc-kizi-oldurup-intihar-etti-1050984027.html
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diyarbakır, çocuk, cinayet, baba, bıçak, katil

18 yaşındaki oğlunu öldürdü, eşi ve kızını yaraladı: 'Namus meselesi yüzünden yaptım'

14:27 06.12.2021
© DHA18 yaşındaki oğlunu öldürdü, eşi ve kızını yaraladı: 'Namus meselesi yüzünden yaptım'
18 yaşındaki oğlunu öldürdü, eşi ve kızını yaraladı: 'Namus meselesi yüzünden yaptım' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
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Diyarbakır'da, Mahmut Bozkurt (40), evde çıkan tartışmada 18 yaşındaki oğlu Muhammed Semih'i bıçakla öldürdü, eşi Sabika (39) ve kızı Elif’i de (15) yaraladı. Çiftin 3 ve 9 yaşındaki çocukları komşuya sığınarak olaydan kurtulurken Mahmut Bozkurt, polis tarafından gözaltına alındı. Katil, olayı 'namus meselesi' yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi.
4 çocuk babası Mahmut Bozkurt, evde çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Muhammed Semih'i, daha sonra da eşi Sabika ve Elif'i yaraladı.
Olaya şahit olan 3 ve 9 yaşlarındaki diğer çocukları da kaçarak komşuya sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmut Bozkurt’a bıçağı bırakarak teslim olmasını söyledi. Bir süre direnen Bozkurt, daha sonra bıçağı bırakarak teslim oldu.
Eve giren sağlık ekipleri, yaralılar Muhammed Semih, Sabika ve Elif Bozkurt'a müdahale etti. Muhammed Semih, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sabika ve Elif Bozkurt ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, geniş güvenlik önlemi aldığı sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. Evde yapılan incelemenin ardından Muhammed Semih'in cansız bedeni otopsi yapılmaz üzere adli tıp kurumuna götürüldü.
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Çocuklar korumaya alındı

Olay sırasında korkan ve komşuya sığınan iki kardeş, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.
Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Mahmut Bozkurt, ilk ifadesinde olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi.
Mahmut Bozkurt'a daha önce aile içi şiddetten işlem yapıldığı, 3 kez uzaklaştırma kararı alındığı ve geçen kasım ayında sona eren kararın ardından, Sabika Bozkurt'un eşiyle barıştığı için talebinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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