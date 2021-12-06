Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211206/550-milyon-tl-maliyetli-yeni-tokat-havalimani-8-ocakta-aciliyor-1051483950.html
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı 8 Ocak'ta açılıyor
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı 8 Ocak'ta açılıyor
Tokat'ta eski alanın büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlayan yeni Tokat Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldı. Yaklaşık... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T13:41+0300
2021-12-06T13:41+0300
türkiye
ak parti
tokat
inşaat
akp
açılış
havalimanı
yapım
yeni
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051483910_0:13:3001:1701_1920x0_80_0_0_8816633ce19bbb732f2999e03d7edabb.jpg
Tokat'ta mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisi içine yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatında sona gelindi. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanının 8 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor.'Bütün standartları karşılayan bir havalimanı'Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan "Havalimanımızı kısa bir süre içerisinde hizmete alacağız. 26 Aralık itibarıyla inşaatımızın tamamen biteceğini öngörüyoruz. 8 Ocak'ta da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle hemşerilerimize açacağız, ülkemizin hizmetine sunacağız. Tokat Havalimanı'nı bize ve ülkemize kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Havalimanımız 2 bin 750 metre pist uzunluğu, 60 metre pist genişliği ile uluslararası bütün standartları karşılayan bir havalimanıdır. Gümrüğün kurulmasıyla aynı zamanda hudut kapısı niteliğinde olacak. Havalimanımızın açılması Tokat'ımızı her alanda uçuşa geçirecek" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211108/gayrettepe-istanbul-havalimani-metro-hattinda-test-surusleri-basladi-1050585865.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051483910_123:0:2790:2000_1920x0_80_0_0_8d9db31ffa25a3634379a612684633c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, tokat, inşaat, akp, açılış, havalimanı, yapım, yeni

550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı 8 Ocak'ta açılıyor

13:41 06.12.2021
© DHA550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı 8 Ocak'ta açılıyor
550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı 8 Ocak'ta açılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
Abone ol
Tokat'ta eski alanın büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlayan yeni Tokat Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan havalimanı ile ilgili konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan "Gümrüğün kurulmasıyla aynı zamanda hudut kapısı niteliğinde olacak" dedi.
Tokat'ta mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisi içine yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatında sona gelindi.
Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanının 8 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor.

'Bütün standartları karşılayan bir havalimanı'

Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan "Havalimanımızı kısa bir süre içerisinde hizmete alacağız. 26 Aralık itibarıyla inşaatımızın tamamen biteceğini öngörüyoruz. 8 Ocak'ta da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle hemşerilerimize açacağız, ülkemizin hizmetine sunacağız. Tokat Havalimanı'nı bize ve ülkemize kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Havalimanımız 2 bin 750 metre pist uzunluğu, 60 metre pist genişliği ile uluslararası bütün standartları karşılayan bir havalimanıdır. Gümrüğün kurulmasıyla aynı zamanda hudut kapısı niteliğinde olacak. Havalimanımızın açılması Tokat'ımızı her alanda uçuşa geçirecek" dedi.
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında test sürüşleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk test sürüşü öncesi düzenlenen törene katılarak basın mensuplarına açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
TÜRKİYE
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı
8 Kasım, 14:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:18Makatından 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mermi çıkarılan adam: Kayıp üstüne düştüm
14:17Memur-Sen: Açlık sınırı 3 bin 107 liraya yükseldi
14:17Ekonomist Atılal ‘para kurulu’ fikrini değerlendirdi: Bağımsız olarak kurulamaz
14:10İkinci el otomobil pazarında durum: Korkudan araba satamıyorum, bu araçlara bir çare bulun
14:0610 bin lira maaşa çoban bulamıyorlar: 'Bir hafta yapan ikinci hafta kaçıp gidiyor'
14:02Mevduat faizleri bir yılın en düşük seviyesinde
13:58Habertürk yazarı Altaylı: Cüzdan lider dinlemez
13:55Rusya'da ilk Omicron vakaları
13:54Kremlin: Putin'le Biden, perişan hâldeki ikili ilişkileri, güvenlik garantisi talebimizi ele alacak
13:51HDP'li 13 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis'te
13:46Kargocu kılığına girip 2.3 milyon euro dolandırdılar: Mal varlığına tedbir konuldu
13:43Peskov: Yeni sancılı noktalar oluşuyor, Rusya ile Hindistan işbirliğini artırmalı
13:41550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı 8 Ocak'ta açılıyor
13:33Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'daki yoğun kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum
13:32'Avrupa'da elektrikli otomobile dönüş 500 bin kişiyi işinden edebilir'
13:27Bakan Karaismailoğlu: Yıllar sonra helalleşmeyi akıllarına getirenlerin devri bitmiştir
13:26Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, yeni hükümette yer alacak bakanlarını açıkladı
13:23Kripto para borsasına 196 milyon dolarlık vurgun
13:14Ankara Devlet Tiyatrosu, Tunus'ta perde açacak
13:14Trafikte sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı: Beni mi öldüreceksin?