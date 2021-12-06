https://tr.sputniknews.com/20211206/550-milyon-tl-maliyetli-yeni-tokat-havalimani-8-ocakta-aciliyor-1051483950.html

550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı 8 Ocak'ta açılıyor

550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı 8 Ocak'ta açılıyor

Tokat'ta eski alanın büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlayan yeni Tokat Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldı. Yaklaşık... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T13:41+0300

2021-12-06T13:41+0300

2021-12-06T13:41+0300

türkiye

ak parti

tokat

inşaat

akp

açılış

havalimanı

yapım

yeni

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Tokat'ta mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisi içine yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatında sona gelindi. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanının 8 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor.'Bütün standartları karşılayan bir havalimanı'Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan "Havalimanımızı kısa bir süre içerisinde hizmete alacağız. 26 Aralık itibarıyla inşaatımızın tamamen biteceğini öngörüyoruz. 8 Ocak'ta da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle hemşerilerimize açacağız, ülkemizin hizmetine sunacağız. Tokat Havalimanı'nı bize ve ülkemize kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Havalimanımız 2 bin 750 metre pist uzunluğu, 60 metre pist genişliği ile uluslararası bütün standartları karşılayan bir havalimanıdır. Gümrüğün kurulmasıyla aynı zamanda hudut kapısı niteliğinde olacak. Havalimanımızın açılması Tokat'ımızı her alanda uçuşa geçirecek" dedi.

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