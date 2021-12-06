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900 çalışanını Zoom toplantısında işten çıkartan CEO: Bu aramayı aldıysanız şanssızsınız
900 çalışanını Zoom toplantısında işten çıkartan CEO: Bu aramayı aldıysanız şanssızsınız
Emlak kredisi veren ‘better.com' adlı internet sitesinin CEO’su, şirketin 900 çalışanını canlı Zoom toplantısında işten çıkardı. İşçileri online toplantıda... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T17:45+0300
2021-12-06T18:07+0300
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New York merkezli online mortgage kredisi veren 'better.com' adlı sitenin CEO'su Vishal Garg, 900 işçiyi Zoom üzerinden aynı anda işten çıkardı. Bununla birlikte işçilerin işten çıkartıldığı Zoom toplantısının kaydını daha sonra TikTok ve YouTube gibi platformlarda da paylaştı. Sesinde ve yüzünde herhangi bir pişmanlık belirtisi olmadığı görülen yönetici işçilere, “Bu aramayı aldıysanız işten çıkartılacak şanssız grubun bir parçasısınız” dedi. Bunu yapmak istemediğini belirten Garg, piyasa koşullarının değiştiğini ve şirketin pandemi döneminde kötü etkilenen konut piyasası şartlarına uyum sağlamak amacıyla bu adımı attığını belirtti. Fakat geçen hafta yatırımcı müşterilerden aldığı 750 milyon dolarlık nakit para aktarımından hiç söz etmedi. Kendini şirketin CEO'su olarak tanıtan 43 yaşındaki adamın daha sonra Blind adlı platformda şirket çalışanlarını eleştiren bir anonim yazar olduğu ortaya çıktı.Finans dergisi Fortune'a kimliğini açıklayan Garg, şirket çalışanlarının toplantıya geç geldiğini, telefonlara hızlı cevap vermediğini ve verimli olmadıklarını takip ettikten sonra böyle bir tepki adım attığını belirtti. İşçileri yeni yıl öncesi işten çıkartan yöneticiye çok sayıda kişi sosyal medyada tepki gösterdi.
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forbes, mortgage, tiktok, youtube

900 çalışanını Zoom toplantısında işten çıkartan CEO: Bu aramayı aldıysanız şanssızsınız

17:45 06.12.2021 (güncellendi: 18:07 06.12.2021)
© AP Photo / Mark LennihanEmlak, konut, inşaat
Emlak, konut, inşaat - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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Emlak kredisi veren ‘better.com' adlı internet sitesinin CEO’su, şirketin 900 çalışanını canlı Zoom toplantısında işten çıkardı. İşçileri online toplantıda işten çıkartan yönetici, çalışanlarının ‘üretken olmadıklarını’ iddia etti.
New York merkezli online mortgage kredisi veren 'better.com' adlı sitenin CEO'su Vishal Garg, 900 işçiyi Zoom üzerinden aynı anda işten çıkardı. Bununla birlikte işçilerin işten çıkartıldığı Zoom toplantısının kaydını daha sonra TikTok ve YouTube gibi platformlarda da paylaştı.

Sesinde ve yüzünde herhangi bir pişmanlık belirtisi olmadığı görülen yönetici işçilere, “Bu aramayı aldıysanız işten çıkartılacak şanssız grubun bir parçasısınız” dedi. Bunu yapmak istemediğini belirten Garg, piyasa koşullarının değiştiğini ve şirketin pandemi döneminde kötü etkilenen konut piyasası şartlarına uyum sağlamak amacıyla bu adımı attığını belirtti.

Fakat geçen hafta yatırımcı müşterilerden aldığı 750 milyon dolarlık nakit para aktarımından hiç söz etmedi.

Kendini şirketin CEO'su olarak tanıtan 43 yaşındaki adamın daha sonra Blind adlı platformda şirket çalışanlarını eleştiren bir anonim yazar olduğu ortaya çıktı.

Finans dergisi Fortune'a kimliğini açıklayan Garg, şirket çalışanlarının toplantıya geç geldiğini, telefonlara hızlı cevap vermediğini ve verimli olmadıklarını takip ettikten sonra böyle bir tepki adım attığını belirtti.

İşçileri yeni yıl öncesi işten çıkartan yöneticiye çok sayıda kişi sosyal medyada tepki gösterdi.
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