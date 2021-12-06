https://tr.sputniknews.com/20211206/abdli-diplomatlardan-2022-pekin-kis-olimpiyatlarini-boykot-etme-karari-1051502439.html

ABD'den 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot kararı

ABD'den 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot kararı

ABD yönetimi, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları'nı diplomatik düzeyde boykot etme kararı aldığını duyurdu. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T22:04+0300

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abd

çin

dünya

beyaz saray

jen psaki

pekin olimpiyatları

boykot

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 'insan hakları ihlallerini' gerekçe göstererek, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları'na resmi bir heyetin gönderilmeyeceğini açıkladı.Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Olimpiyatlara gidecek ABD'li sporculara desteklerinin tam olduğunu söyleyen Psaki, 'ABD'nin insan haklarını korumak adına verdiği güçlü bir taahhüt olduğunu' savundu.Sözcü, Pekin Olimpiyatları'na yönelik boykotun diplomatik düzeyde olduğunu ve sporcuları etkilemediğini ifade ederek 'Çin'in insan hakları ihlallerine yönelik sert bir mesaj' olduğunu iddia etti.Pekin, daha önce boykot adımlarına kararlı bir şekilde tedbir alacağını duyurmuştu.ABD Başkanı Joe Biden, geçen ay yaptığı açıklamada boykot kararı gözettikeri sinyalini vermişti.Bununla birlikte hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçiler, Çin'in 'insan hakları ihlallerini protesto etmenin' bir yolu olarak boykot çağrısında bulunmuştu.Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

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abd, çin, beyaz saray, jen psaki, pekin olimpiyatları, boykot