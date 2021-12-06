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AB'ye yanıt: Belarus ülkeye girişi sakıncalı kişilerin listesini genişletti
AB'ye yanıt: Belarus ülkeye girişi sakıncalı kişilerin listesini genişletti
Belarus Dışişleri Bakanlığı Batı’nın yeni yaptırımlarına yanıt olarak alınan kararlar kapsamında Belarus ve Birlik Devleti topraklarına girişi sakıncalı... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T15:19+0300
2021-12-06T15:42+0300
dünya
rusya
belarus
ab
yanıt
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Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Batı'nın Belarus'a yönelik yeni yaptırım paketine yanıt olarak bazı kararlar alındı. 'Belarus yetkilileri, gazetecileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine karşı sistematik ayrımcılık yapan ülkelerden' Belarus ve (Rusya ile Belarus arasındaki) Birlik Devleti topraklarına girişi sakıncalı bulunan kişilerin listesi genişletildi.Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Minsk'in Batı'nın yaptırımlarına verilecek yanıtı açıklayacağını, karşı önlemlerin simetrik ve gelenlere benzer olacağını belirtmişti. AB, geçen perşembe 17 gerçek kişi ve 11 kuruluşun yer aldığı Belarus’a yönelik beşinci yaptırım paketini yürürlüğe koymuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211111/belarus-ya-avrupaya-gaz-akisini-kesersek-ab-yaptirim-karari-almadan-once-dusunsun-1050700968.html
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rusya, belarus, ab, yanıt

AB'ye yanıt: Belarus ülkeye girişi sakıncalı kişilerin listesini genişletti

15:19 06.12.2021 (güncellendi: 15:42 06.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© Sputnik
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Belarus Dışişleri Bakanlığı Batı’nın yeni yaptırımlarına yanıt olarak alınan kararlar kapsamında Belarus ve Birlik Devleti topraklarına girişi sakıncalı bulunan kişilerin listesini genişletti.
Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Batı'nın Belarus'a yönelik yeni yaptırım paketine yanıt olarak bazı kararlar alındı. 'Belarus yetkilileri, gazetecileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine karşı sistematik ayrımcılık yapan ülkelerden' Belarus ve (Rusya ile Belarus arasındaki) Birlik Devleti topraklarına girişi sakıncalı bulunan kişilerin listesi genişletildi.
Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Minsk'in Batı'nın yaptırımlarına verilecek yanıtı açıklayacağını, karşı önlemlerin simetrik ve gelenlere benzer olacağını belirtmişti.
AB, geçen perşembe 17 gerçek kişi ve 11 kuruluşun yer aldığı Belarus’a yönelik beşinci yaptırım paketini yürürlüğe koymuştu.
Aleksander Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
Belarus: Ya Avrupa’ya gaz akışını kesersek? AB yaptırım kararı almadan önce düşünsün
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