https://tr.sputniknews.com/20211206/abye-yanit-belarus-ulkeye-girisi-sakincali-olan-kisilerin-listesini-genisletti-1051488941.html

AB'ye yanıt: Belarus ülkeye girişi sakıncalı kişilerin listesini genişletti

AB'ye yanıt: Belarus ülkeye girişi sakıncalı kişilerin listesini genişletti

Belarus Dışişleri Bakanlığı Batı’nın yeni yaptırımlarına yanıt olarak alınan kararlar kapsamında Belarus ve Birlik Devleti topraklarına girişi sakıncalı... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T15:19+0300

2021-12-06T15:19+0300

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Belarus Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Batı'nın Belarus'a yönelik yeni yaptırım paketine yanıt olarak bazı kararlar alındı. 'Belarus yetkilileri, gazetecileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine karşı sistematik ayrımcılık yapan ülkelerden' Belarus ve (Rusya ile Belarus arasındaki) Birlik Devleti topraklarına girişi sakıncalı bulunan kişilerin listesi genişletildi.Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Minsk'in Batı'nın yaptırımlarına verilecek yanıtı açıklayacağını, karşı önlemlerin simetrik ve gelenlere benzer olacağını belirtmişti. AB, geçen perşembe 17 gerçek kişi ve 11 kuruluşun yer aldığı Belarus’a yönelik beşinci yaptırım paketini yürürlüğe koymuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211111/belarus-ya-avrupaya-gaz-akisini-kesersek-ab-yaptirim-karari-almadan-once-dusunsun-1050700968.html

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